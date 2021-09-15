Kyiv Media Week-2021: Євген Бондаренко про підвищення ефективності внутрііндустріальних процесів

У найближчий рік медіагрупа планує підвищувати ефективність процесів всередині компанії і активно брати участь у внутрііндустріальних проектах

Підсумки форуму Kyiv Media Week / Фото: Сьогодні

Про перерозподіл доходів, прирості ОТТ-платформ, необхідності перезавантаження моделі продажу реклами, про підтримку виробництва серіалів на державному рівні і створенні національного ОТТ-оператора – про це CEO "Медіа Групи Україна" Євген Бондаренко розповів в рамках форуму Kyiv Media Week.

"Структура доходів традиційного українського телебачення ще 5 років тому виглядала наступним чином: 95% – реклама і спонсорство, 5% – все інше. У нас ще в позаминулому частка позаефірних доходів перевищила 50%. Ми отримуємо доходи від прямих абонентів платформ (DTH і OTT) і від зростання retransmission fee (ретрансляції телеканалів платформ, операторам і тощо Сегмент платного телебачення (у нас це OTT-платформа Oll.tv, супутникова платформа Xtra.TV і канали Футбол) істотно виріс і вже перевищив телевізійний рекламний ринок. У цьому сегменті ситуація з супутниковими операторами найскладніша, оскільки після кодування супутника багато потенційних абоненти почали сподіватися на розкодування, обіцяну держорганами, яка не відбулася, але за цей час люди вже кудись мігрували: деякі залишилися на безкоштовному супутнику, хтось придбав DVB-T2 і т.д. Так, DTH оператори приростають, але це зовсім інші темпи зростання в порівнянні з тими, якими міг прирости ринок", – зізнається Євген.

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Також він зазначив, що в найближчий рік медіагрупа планує підвищувати ефективність процесів всередині компанії і активно брати участь у внутрііндустріальних проектах.

"Усередині індустрії ми не досить ефективно взаємодіємо з рекламною моделлю монетизації. На тлі більш чіткого таргетування аудиторії в діджітале телебачення залишається і в панелі, яка може бути поліпшена, також можна розширити широку комерційну аудиторію до 14-64 (в даний час це вікова група 18-54). Поточна аудиторія була зафіксована 20 років тому, але зараз купівельна спроможність, купівельні звички і моделі вже ширше в вікових координатах. Зараз в кожному селі є Нова пошта, мобільний інтернет. Люди в 54 роки, умовно кажучи, споживають так само, як вони робили в нульових, коли їм було по 34. Відповідно, необхідно удосконалювати моделі продажу реклами: розширити аудиторії і дати можливість рекламодавцям користуватися широкими угодами для збільшення швидкості побудови охватов рекламних кампаній", – підкреслює Бондаренко.

Окремої уваги, на думку директора Медіа Групи Україна, заслуговують ініціативи щодо державної підтримки виробництва серіалів.

"Ведуться численні діалоги, але динаміка поки відсутня. Сподіваюся, незабаром ми зрушимо і в цьому напрямку. Також я продовжую вірити в проєкт національного ОТТ-оператора, якщо медіагрупи, продакшни і деякі гравці ОТТ ринку зможуть об'єднатися в єдиного національного ОТТ-оператора і стати системним координованим гравцем на цьому ринку".

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