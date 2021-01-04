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Лампочки, сірники і газети: що українці не зможуть купити під час локдауну

4 січня, 17:29

Віталій Семченко Віталій Семченко

Американська торгова палата просить переглянути рішення

З 8 січня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, в супермаркетах буде заборонений продаж низки товарів повсякденного вжитку.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, що українці зможуть купити в період зимового локдауну, а якими товарами варто запастися вже зараз.

Що дозволено і заборонено продавати?

У період з 8 по 24 січня уряд дозволив торгувати тільки:

  • харчовими продуктами;
  • ліками;
  • виробами медичного призначення;
  • засобами гігієни та зв'язку;
  • кормами для тварин;
  • ветеринарними препаратами;
  • насінням та засобами захисту рослин.

Передбачається, що інші товари можна буде замовити тільки з адресною доставкою.

Виходить, що навіть в супермаркетах не можна буде придбати значну частину товарів повсякденного використання – наприклад, побутову хімію та інструменти, одяг, сірники, пресу, лампочки, батарейки, дитячі та товари для навчання.

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Для виконання цієї постанови магазинах доведеться або закрити відповідні відділи, або заборонити продаж під час розрахунку на касі.

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Громадськість обурена

В Американській торговельній палаті закликали Кабмін переглянути умови карантину. В організації зазначають, що рішення уряду не тільки прямо обмежує право споживачів на придбання необхідної продукції, а й потенційно буде приводити до виникнення конфліктних ситуацій в магазинах.

Також Палата підготувала свої пропозиції. Зокрема, пропонується дозволити роботу магазинів, в яких не менше 60% площі призначено для торгівлі:

  • харчовими продуктами;
  • ліками;
  • виробами медичного призначення;
  • засобами гігієни і побутової хімії;
  • засобами зв'язку;
  • газетами та журналами;
  • ветеринарними препаратами та кормами;
  • насінням та засобами захисту рослин.

У такому разі, як передбачається, доступ відвідувачів до інших товарів не обмежуватиметься.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" нагадав українцям, які нас чекають обмеження і заборони з 8 січня і що все-таки працюватиме.

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Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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