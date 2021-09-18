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Латвія внесла Україну до списку ризику через COVID-19 – хто може потрапити в країну

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
18 вересня, 18:23
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Перед прибуттям до Латвії неодмінною умовою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в'їзду. Колаж: "Сьогодні"
Латвія внесла Україну до списку ризику і змінила правила в'їзду. Колаж: "Сьогодні"

З суботи 18 вересня правила в'їзду в Латвію для українців змінюються. Латвія внесла Україну до списку країн, які несуть серйозний ризик для здоров'я населення.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

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В'їзд в країну, в тому числі з метою туризму, дозволений тільки тим людям, які мають COVID-сертифікати країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великобританії, а також мають COVID-сертифікати, отримані в мобільному додатку "Дія" з QR-кодом. У разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду слід перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію в додатку "Дія".

Такі особи не підлягають 10-денний самоізоляції і звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям в Латвію і після прибуття в Латвію. Перед прибуттям до Латвії неодмінною умовою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv.

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У разі відсутності відповідних сертифікатів, в'їзд до Латвії дозволений певним категоріям громадян України, які наведені в повідомленні посольства.

У Латвії хочуть ввести обов'язкову вакцинацію від COVID-19

Раніше ми повідомляли, що в Латвії хочуть зробити вакцинацію від коронавируса обов'язкової в медичних, соціальних, освітніх та інших установах країни. Працівників цих установ, які не отримають COVID-сертифікат до 15 вересня, роботодавці зможуть звільняти.

Сертифікат буде потрібен співробітникам, які очно надають послуги в державних і муніципальних установах або чиї посадові обов'язки мають вирішальне значення для забезпечення безперервності діяльності установи або підприємства.

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Поправки передбачають також право роботодавця тимчасово зупинити виконання робочих обов'язків, перевести на іншу посаду або припинити трудові взаємини з працівником, який не отримав до 15 вересня ваучера або факт перенесеної хвороби.

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