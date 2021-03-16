Лікування катаракти будь-якої складності

Про інноваційні підходи у діагностиці та лікуванні катаракти розповідає експерт "Британського офтальмологічного центру" Ковригіна Катерина Ігорівна.

Сучасний світ впливає на зір людини все більше і більше. Останні європейські дослідження підтверджують значні проблеми із зором у все більш молодого населення планети – зокрема таке захворювання як катаракта з'являється у пацієнтів до 45 років. Не рідко це пов'язано із сильним напруженням органа зору. Тривала фіксація погляду на комп'ютерних моніторах, планшетах і телефонних дисплеях є величезним навантаженням для нашого організму. І особливо для очей! Все частіше це сприяє розвитку короткозорості, пізніше початкової катаракти.

Для початкової стадії катаракти характерне збільшення обсягу кришталика внаслідок його гідратації (оводнення) і зміни заломлюючої здатності (міопізируючому факосклерозу), що у ряду пацієнтів із пресбіопією може створити тимчасову ілюзію поліпшення зору.

Діагностувати катаракту можна на будь-якій стадії.

Катаракта – це помутніння кришталика ока, що викликає різні ступені розладу зору, аж до повної його втрати. Це бомба уповільненої дії. Незворотний патологічний процес. Якщо вже почався, рано чи пізно вибухне. Хірург-офтальмолог у цьому випадку, немов сапер: допоможе вчасно її розпізнати і знешкодити. Народна медицина, очні краплі, заговори не дозволять позбутися захворювання. Якщо не робити операцію катаракти, втративши дорогоцінний час, можуть з'явитися ускладнення.

Залежно від розташування помутнінь кришталика в центрі або на периферії зір може знижуватися або залишатися високим. Якщо катаракта починає розвиватися на периферії кришталика, пацієнт може не відчувати жодних змін в зорі. Чим ближче до центру знаходиться помутніння кришталика, тим серйозніше стають проблеми із зором. При розвитку помутнінь в центральній частині кришталика (його ядрі) може з'явитися або посилитися короткозорість, що проявляється поліпшенням зору зблизька, але погіршенням зору вдалину. Цим пояснюється те, що людям із катарактою дуже часто доводиться міняти окуляри. Нерідко кришталик не тільки мутніє, а й збільшується в розмірі і масі, порушуючи відтік внутрішньоочної рідини. Це призводить до підвищення тиску всередині ока і як наслідок призводить до пошкодження диска зорового нерва. Таке ускладнення називається глаукомою.

Люди з катарактою можуть скаржитися на підвищену або знижену світлочутливість. Так, дехто каже, що світ навколо став якимось тьмяним. З іншого боку, непереносимість яскравого світла, поліпшення зору в похмуру погоду або у сутінках характерне для помутнінь в центральній зоні кришталика. Найбільш часто такі скарги спостерігаються при так званій задньокапсулярній катаракті. Всі перераховані симптоми є показанням для звернення до лікаря.

Катаракта, зазвичай, виявляється на планових профілактичних обстеженнях. У Британському офтальмологічному центрі напрацьований інноваційний підхід у діагностиці захворювань очного яблука, що дозволяє з високою точністю поставити діагноз, а отже, своєчасно, якісно і швидко отримати необхідну допомогу. Це якісно новий рівень підходу до пацієнта, що дозволяє дуже легко пройти шлях від діагностики і постановки діагнозу до одужання.

Єдиним способом лікування катаракти є її видалення шляхом мікрохірургічної операції. Золотим стандартом хірургічного лікування є факоемульсифікація катаракти. Через малий розріз у 2,2 мм у спеціальному середовищі, так званий віскоеластік, віддаляється каламутний кришталик, а на його місце імплантується штучна інтраокулярна лінза. У Британському офтальмологічному центрі виконується найсучасніша і інноваційна модифікація хірургії катаракти "водний потік iQ-5 minutes" – видалення катаракти "водою".

Тільки повністю фізіологічний для ока "водяний потік" може розрізати на дрібні частинки і видалити катаракту. Особливістю цієї технології є те, що практично не використовується ультразвукова енергія, яка може завдати шкоди заднім верствам рогівки, а видалення катаракти відбуватися шляхом її "вимивання". Це більш фізіологічно, скорочує час операції до 5 хвилин, не впливає на ендотелій рогівки, а значить скорочує період реабілітації пацієнта.

Таким чином, сучасні технології дозволяють своєчасно діагностувати катаракту, а грамотний підхід, високотехнологічне обладнання в найкоротші терміни вирішити проблему раз і назавжди.

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