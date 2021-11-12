Лікуватимуть COVID-19 в Україні по-новому: що змінилося

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу. Туди внесли важливі зміни.
Про це йдеться у відповідному наказі МОЗ.
Згідно з документом, вносяться зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", затвердженого наказом МОЗ від 2 квітня 2020 року.
Далі по темі
Що змінилося
Відповідно до нової редакції, для раннього лікування захворювання легкого та середньотяжкого перебігу треба розглянути призначення противірусних препаратів прямої дії для груп ризику та в окремих випадках у відділеннях, які мають досвід застосування, можливо розглянути тривале інфузійне введення стандартного гепарину (під контролем АЧТЧ).
З повним текстом протоколу лікування можна ознайомитися на сайті МОЗ.
Статистика коронавірусу в Україні
За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків СOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468
Минулої доби госпіталізували 4318 осіб, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужала 21 941 особа.
Раніше ми писали:
- В Україні знову зменшили "жовту зону". Тепер там 2 області. У "червоній зоні" адаптивного карантину 17 регіонів.
- У всіх районах Києва посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів в умовах "червоної зони".