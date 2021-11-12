Лікуватимуть COVID-19 в Україні по-новому: що змінилося

МОЗ наказом від 12 листопада вніс зміни до чинного протоколу лікування коронавірусної хвороби

В Україні змінили протокол лікування хворих на COVID-19. / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я внесло зміни до протоколу лікування коронавірусу. Туди внесли важливі зміни.

Про це йдеться у відповідному наказі МОЗ.

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Згідно з документом, вносяться зміни до протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", затвердженого наказом МОЗ від 2 квітня 2020 року.

Що змінилося

Відповідно до нової редакції, для раннього лікування захворювання легкого та середньотяжкого перебігу треба розглянути призначення противірусних препаратів прямої дії для груп ризику та в окремих випадках у відділеннях, які мають досвід застосування, можливо розглянути тривале інфузійне введення стандартного гепарину (під контролем АЧТЧ).

З повним текстом протоколу лікування можна ознайомитися на сайті МОЗ.

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Статистика коронавірусу в Україні

За добу 10 листопада в Україні зафіксовано 24 058 нових підтверджених випадків СOVID-19. Захворіло дітей – 1616, медпрацівників – 468

Минулої доби госпіталізували 4318 осіб, крім цього, зафіксували 750 летальних випадків. Одужала 21 941 особа.

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