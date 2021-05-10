"Лід ковтала, кров'ю харкала в снігу". Гордон записав пісню до 9 травня (відео)

Відомий журналіст присвятив твір мільйонам людей, що стали жертвами планів радянського і нацистського диктаторів

Дмитро Гордон. Фото: скріншот

Український журналіст Дмитро Гордон записав пісню, присвячену Дню перемоги та пам'яті мільйонів людей, що стали жертвами планів "двох близнюків-братів – Гітлера і Сталіна".

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Запис був опублікований в його акаунті в TikTok.

Трек складається з двох частин: вірша "Мы под Колпином скопом стоим", написаного радянським поетом Олександром Межировим у 1956 році, і пісні "Эта рота" на слова Юрія Михайлика.

Обидва твори відображають ставлення командування Червоної армії до звичайних військовослужбовців.

Эта рота (мовою оригіналу)



Эта рота, эта рота, эта рота.

Кто привел ее сюда, кто положил ее вот здесь?

Эта рота, эта рота,

Не проснется по весне.

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Снег растает, снег растает,

Ручейки сквозь эту роту по болоту потекут,

Нет, не встанет эта рота, нет, не встанет,

Командиры никуда ее за собой не поведут…

Лежат все двести глазницами в рассвет,

А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Эта рота наступала по болоту,

А потом ей приказали, и она пошла назад.

В 43-ем эту роту расстрелял заградотряд.

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И покуда эта рота умирала,

Землю грызла, лед глотала, кровью харкала в снегу,

Пожурили боевого генерала

И сказали, что теперь он перед Родиной в долгу.

Лежит она повзводно, повзводно,

С лейтенантами в строю и с капитаном во главе.

Лежит она подснежно, подводно,

И подснежники растут у старшины на голове.

Лежат все двести глазницами в рассвет,

А им всем вместе четыре тыщи лет.

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Нагадаємо, що раніше Дмитро Гордон зізнався, що досі вважає свято 9 травня святим днем.

Також раніше він заявив, що під час президентства Віктора Януковича, який втік в РФ, Росія фактично керувала Україною.