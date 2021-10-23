Ленін і Сталін. Український телеканал показав радянські фільми з пропагандою комунізму

На українському державному телеканалі "ДОМ" транслюють радянські фільми з пропагандою комунізму. Глядачі були обурені цим фактом.
Про це повідомив активіст Сергій Стерненко в Telegram.
"Це не російське телебачення. Це на державному телеканалі "ДОМ" постійно транслюють радянські фільми з пропагандою комунізму і Леніна/Сталіна", – написав він.
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В Україні виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої.
Закон про олігархів дасть можливість владі вручну управляти основними телеканалами, – Данилюк
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