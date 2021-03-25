87-річний політик потрапляє в пріоритетну групу для вакцинації

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук отримав щеплення від COVID-19.

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Вранці в четвер, 25 березня, 87-річний політик прийшов у клініку, де і був вакцинований протягом декількох хвилин.

Судячи з усього, колишній глава держави вирішив підтримати акцію з вакцинації населення і довести безпеку виробленого в Індії препарату Covishield. Він не став роздягатися до пояса, оголюючи торс. А щоб полегшити завдання медикам, просто закасав короткий рукав сорочки.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу вакцинували проти COVID-19 18 561 українця. Всього з початку кампанії однієї дозою щеплено 155 586 осіб, завершила вакцинацію (отримала 2 дози) одна людина. На сьогодні в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 341 952 особи.

В тренді Леонід Кравчук теж вакцинувався від COVID-19: відео

На першому етапі заплановано зробити три мільйони щеплень.

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Раніше ми повідомляли, що 24 березня в Україні виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19.

Також нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що для колективного імунітету потрібно вакцинувати 30 млн українців.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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