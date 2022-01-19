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Ліси вирубують, а їм все сходить з рук: чому в Україні не карають чорних лісорубів (відео)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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19 січня, 00:16
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Вирубка лісів несе колосальні збитки

Суд крадені дерева повернув чорним лісорубам. Це так на Волині борються з незаконним вирубом. Кореспондентка "Сьогодні" Ірина Кондрачук побачила і мало не за руки ловила крадіїв ще три місяці тому. Але, схоже, з тих рук усе сходить. Ми стежимо за розслідуванням, але розуміємо — покарати злодіїв — пів справи. Потрібно лісові лисини засадити новими деревами. Де їх взяти та чи довго вони встоять?

Пологові центри для дерев

Від шишки до дерева. На Львівському конвеєрі народжуються буки, дуби, сосни, ялиці. Таких собі пологових центрів для дерев на всю країну — лише два.

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"Ми плануємо збудувати дев'ять таких заводів, які забезпечать якісним садивним матеріалом", — каже голова Держлісагентства Юрій Болоховець.

З'являться вони у Київській, Житомирській, Кіровоградській, Сумській, Чернігівській, Волинській, Івано-Франківській, Тернопільській областях уже цьогоріч. Та парадокс: в Україні роститимуть ліси для іноземців. Бо влада планує дозволити вивозити кругляк закордон.

"Там багато новацій: є про введення сертифікацій. Про те, що навіть, для внутрішнього користування деревина має бути вирублена легально", — зазначила, ініціаторка законопроєкту, народна депутатка України, фракція "Слуга народу" Роксолана Підласа.

Але і з цим у нас біда. У Держлісагентстві звітують: за рік самовільних рубок поменшало вчетверо. Але цифри з високих кабінетів — лиш для відводу очей.

Лісопильня на Волині

Лісопильня на Волині ріже дерево в корівнику. Так оформлено на папері. Чому? Ми намагалися з'ясувати ще у вересні минулого року. Тоді поліція, ніби, взялася розбиратися.І з-під пилок у корівниках, арештували чотири тисячі колод, а вилучили лиш половину.

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Деревина кубомасою понад 620 м куб. вилучена під час санкціонованих судом обшуків на пилорамах в селі Стобихівка Камінь-Каширського району, заявили в пресслужбі прокуратури Волині.

"А я фізично бачив, що не вилучено нічого. Просто я свідок цього всього", — розповів громадський інспектор Роман Якимчук.

Роман зняв – ніби-то конфісковані колоди пиляють. А що з кримінальним провадженням?

"Продовжуємо проводити досудове розслідування, однак самої деревини у нас вже немає, оскільки, за рішенням суду, вона повернута", — каже заступник керівника Волинської обласної прокуратури Олександр Бебенков.

І це ключове — немає дерева, немає і доказів. Так, лише на Волині минулого року суди розглянули тільки 10% випадків крадіжок лісу з майже двох сотень.

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Шалені збитки

Тепер про гроші. В одному регіоні, де є що незаконно рубати, за рік виходить шість мільйонів гривень збитків.

"Держава прекрасно контролює цей процес. Кожна влада, як теперішня, так і попередня використовувала це для корупційних годівниць", — розповів народний депутат, фракція "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

Без надійного кришування — такого не було б, — впевнені й місцеві.

"Враження таке складається, що банально просто роблять "показуху" і прикривають. Ця фірма помічника народного депутата "Слуги народу", — каже громадський інспектор Роман Якимчук.

Але ж назагал можновладці запевняють, що висадять мільярд нових дерев, і тіньову завісу з галузі обов’язково зірвуть. Колись.

Ліси в Україні

Як пише Wikipedia, ліси в Україні займають близько 15,9% території держави та сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких переважають сосна, дуб, бук, ялина, береза, вільха, ясен, граб, ялиця.

Найбільша лісистість — в українських Карпатах (42 %). Лісистість в природних зонах рівнинної частини закономірно зменшується з півночі на південь. Близько половини лісів України є штучно створеними та потребують посиленого догляду.

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