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СЬОГОДНІ Новини України

Летальна зброя від Канади і відповідь Білого дому на запрошення Байдена в Україну — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 06:00
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Канада надасть Україні кредит та зброю, а в США відповіли, чи відвідає Байден Україну на запрошення Зеленського
Україна отримає нову зброю, а Байден поки що не збирається їхати в нашу країну/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Україна отримає нову зброю, а Байден поки що не збирається їхати в нашу країну/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Загроза з РФ: як працюють морські порти та повітряний простір в Україні

У Міністерстві інфраструктури намагаються забезпечити стабільну роботу інфраструктурної галузі. Зараз українське небо відкрите, а порти в Чорному морі працюють у штатному режимі.

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Мінінфраструктури контролює ситуацію в повітряному та морському просторах/Фото: колаж: "Сьогодні"
Мінінфраструктури контролює ситуацію в повітряному та морському просторах/Фото: колаж: "Сьогодні"

Канада надасть Україні кредит та летальну зброю

Канада надасть Україні кредит у розмірі до 500 мільйонів канадських доларів ($392,8 млн), летальне озброєння та боєприпаси на суму 7,8 мільйона канадських доларів ($6,1 млн).

Незабаром Україна отримає чергову допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"
Незабаром Україна отримає чергову допомогу/Фото: колаж: "Сьогодні"

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У Білому домі відповіли, чи планує Байден візит до України

Офіційний візит президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена до України поки не планується. Водночас Штати перебувають у "постійному контакті з українським урядом".

Поки що Байден не планує їхати в Україну на запрошення Зеленського/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"
Поки що Байден не планує їхати в Україну на запрошення Зеленського/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

Держдеп закликав американців негайно залишити Білорусь та Придністров'я через ситуацію в Україні

Держдепартамент США рекомендував американцям негайно залишити Білорусь та Придністров'я у зв'язку із ситуацією навколо України. Їм радять якомога швидше виїхати з республіки за "комерційні чи приватні кошти".

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Громадянам радять поїхати якнайшвидше/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"
Громадянам радять поїхати якнайшвидше/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

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