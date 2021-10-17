"Летів мінімум 140 по селу!" Позашляховик на крадених номерах ледь не збив дітей на "зебрі" (відео)

Авто навіть не пригальмувало перед пішохідним переходом, дитина врятувалася, бо почала бігти

BMW на крадених номерах мало не збило дітей. / Фото: Колаж: Сьогодні

Неподалік Тернополя у селі Смирківці ледь не сталося ДТП на пішохідному переході. Позашляховик, що їхав на великій швидкості, міг збити двох дітей.

Про це повідомляє місцева Facebook-сторінка "Від Тарнополя до Тернополя".

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Порушення зафіксував на свій відеореєстратор водій, який пригальмував перед пішохідним переходом.

Що сталося

На відео помітно, як дитина ступивши на пішохідний перехід переходить дорогу. Раптом перед її носом проноситься одна машина темного кольору на шаленій швидкості, через декілька секунд мчить інша, на щастя дитина встигла швидко зреагувати та перебігти дорогу.

Сідом йшла друга дитина, яка спокійно зреагувала на побачене і продовжила переходити дорогу, опустивши очі в телефон.

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Реакція соцмереж

У коментарях пронеслася хвиля гніву як до водіїв, так і до поліцейських.

"Тепер поліція пасе маршрутки, щоб не було стоячих пасажирів", – дорікає користувачка Марія Ушарук.

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Інші коментатори радять поліції патрулювати, а не "стояти за поворотами з радаром і косити капусту".

Водія, який ледь не позбивав дітей, нецензурно лають: "із такими номерами в першу чергу треба зупиняти і перевіряти, щоб високо не літало таке чмо!".

"І там не одна машина летіла мінімум 140 по селу! На відео видно, що дві машини!", – відзначають в коментарях.

Нарікання були і на камери, що встановлені "не в тих місцях, яких потрібно". Ще на тому місці радять облаштувати наземний пішохідний перехід.

Крадений BMW?

Також користувачі соцмереж перевірили номер за допомогою відкритого реєстру і виявили – номерний знак ВЕ7777КС належить іншому автомобілю – Skoda OCTAVIA 2017. На відео ж видно, що ці номери прикріплені до BMW.

"Номера краденої машини, то ж і BMW може бути крадений", – пишуть в коментарях.

Фото: скріншот з мобільного застосунку "Перевірка номеру"

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