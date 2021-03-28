Літній чи московський час? Розгорівся скандал щодо переведення годинників

Переведення стрілок годинника на одну годину вперед, після чого Київ синхронізував час із Москвою, котра другий рік живе за зимовим часом, викликало в українському сегменті Мережі запеклі суперечки – як правильно називати час – "московський" чи "літній".

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А після анонсу журналіста Романа Скрипіна про те, що Україна перейде на московський час, на його сторінці в Facebook спалахнула дискусія про правильну назву.

Одні закликають не політизувати переведення годинників і запевняють, що це – час нашого годинного пояса і географія не винна.

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Інші запевняють, що Київ і Москва розташовані в одному астрономічному часовому поясі, тож щоб жити влітку за астрономічним зимовим часом і залишатися при здоров'ї, потрібно починати робочий день о 6:00 і лягати спати о 20:00, якщо комусь не подобається "московський" літній час і закони фізики.

Треті запевняють, що для географічного положення України саме літній час є найбільш оптимальним. При цьому світловий день буде нормальної тривалості, при якому влітку сонце не буде вставати після третьої години ночі.

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Журналіста троять за використання терміну "московський час" і іронізують, що коли вітер дме з північного сходу, то вся Україна дихає "московським повітрям", а це вже "зрада".

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Відвідувачі сторінки Скрипіна підкреслюють, що "московський час" тут ні до чого. Просто Україна повертається в той час, в якому жила до переведення годинників: "Влітку буде світати о 4 годині ранку, а темніти о 22 годині вечора, як і було у нас завжди. І так має бути".

Деякі користувачі соцмереж з ностальгією згадують часи СРСР до переведення годинників: "Це час, при якому народилося, пішло в школу багато наших громадян. Ранок був як ранок, а вечоріло повільно і довго, часу вистачало і щось зробити по господарству, і відпочити теплими вечорами. Цей час ніякий не московський, такий час в багатьох країнах з півночі на південь в нашому часовому поясі".

Дехто нагадує, що спочатку Україна жила за зимовим часом, після чого почали переводити годинник вперед і так вперше з'явився термін "літній" час.

Нагадаємо, нардепи цього року спробували скасувати переведення годинників, а Україна – залишитися на зимовому часі. Недоліки цього – дуже ранній світанок і, відповідно, захід сонця. Однак, згідно із Європою. А от якби Україна назовсім перейшла на літній час – синхронізувала б його з країною-агресором Росією.

"Є питання опонентів, політиків, це фактично буде московський час. Нічого страшного. Головна мета – максимально використовувати світлий час доби. Наші предки жили за сонцем – і ми живемо за сонцем", – каже директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України Ярослав Яцків.

2021 року в Європі теж повинні були зробити вибір – залишитися назавжди в зимовому часі чи перейти на літній. Але всесвітня пандемія ці плани зірвала. У Франції хочуть залишитися на зимовому часі, а от у Бельгії, навпаки, вважають за краще літній. Хоча обидві країни живуть в одному часовому поясі.

У вічному "літі", окрім Бельгії, хочуть залишитися Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія і Литва. Але тоді об'єднаній Європі доведеться забути про єдиний час для більшості країн. І багато – проти. У Великобританії також точаться дискусії – чи варто переводити стрілки щопівроку. Але поки в Грінвічі, звідки йде відлік часу, також не поспішають.

Більше про проблему читайте на сайті "Сьогодні": "Чому ми знову переводимо стрілки годинника".

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