Літній чи зимовий час? Чи потрібно Україні переводити годинники

І чому таке рішення потрібно приймати не раніше, ніж визначиться ЄС

Україна ледь не лишилася у зимовому часі назавжди. Сьогодні, 19 березня парламент мав ухвалити проєкт закону про скасування переходу на літній час. Однак його відправили на доопрацювання.

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Але цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому Україна відмовиться від переведення годинників. Зараз до цього йдуть країни Європи. ЄС вже цього року мав би востаннє перевести годинники, але з цим виникли проблеми.

В якому часі має залишатися Україна – в літньому чи зимовому, – і які проблеми це може викликати, розбирався "Сьогодні".

Без Європи годинники не переведемо

Цього року країни ЄС мали би перевести годинники востаннє. У березні 2019 року Європарламент проголосував за те, щоб повністю відмовитись від переведення годинника, що відбувається два рази на рік.

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Країни, які вирішили дотримуватись літнього часу, остаточно мали би перевести годинники у березні, тоді як ті, хто віддав перевагу зимовому часу – в жовтні.

/ Фото: Сьогодні

Однак ЄС виявився не готовим. Рішення не підтверджене Радою Європейського Союзу. Рада попросила Комісію провести детальну оцінку впливу, але Комісія вважає, що на державах-членах лежить обов'язок знайти спільну позицію в Раді. Як результат, скасування годинників фактично блокується.

Цього місяця жителі ЄС переведуть свої годинники вперед по всьому континенту без жодного підтвердження того, що від практики відмовляться наступного – або будь-якого – року.

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Тому Україна поки теж не підтримала скасування сезонного переведення годинників. Проєкт закону відправили на доопрацювання.

Це означає, що 28 березня Україна переводить годинники на одну годину вперед.

"Дуже важливо, щоб Україна прийняла якесь рішення синхронно з Європою. Поки в ЄС немає остаточного рішення. Не важливо, який вони оберуть час – літній чи зимовий. Не важливо, коли ми відмовимося від переведення годинників: на рік пізніше чи на рік раніше. Важливо, щоб це було синхронно. І парламент не має сам визначати, коли це відбудеться: цієї весни чи осени. Потрібно прийняти закон і повноваження передати уряду, щоб він це питання узгодив з країнами ЄС", – зазначає економічний експерт Борис Кушнірук.

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Які можуть виникнути проблеми?

Коли ЄС приймала рішення, то одразу відтермінувала переведення годинників на два роки. Це стало необхідним, оскільки потребує зміни графіків курсування транспорту по Європі, міжнародних авіаперельотів.

"Якщо Україна вирішить самостійно скасувати переведення годинників, то доведеться кожні пів року з усіма країнами узгоджувати логістичні питання. Якщо літак вилітає о сьомій ранку, то після переведення годиннику виникне різниця і цей слот часу може бути зайнятий. Щоб не було непорозумінь, аварій – необхідно синхронізувати рішення з ЄС", – каже Борис Кушнірук.

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Верховна Рада фактично хотіла прийняти рішення за тиждень до переведення годинників. Скасування літнього часу означало би, що годинники в смартфонах, на комп’ютерах та інших системах автоматично би перевелися попри скасування переходу.

Ще є політичний аспект. Літній час – не природний для України. Коли країна переводить стрілки годинника на годину вперед, то опиняється в одному часовому діапазоні з Москвою, яка з 2014 не переходить на літній час.

Відео: Сьогодні

Економічно не вигідно і небезпечно для здоров’я

Світ переводить годинники двічі на рік понад сто років. Вважалося, що переведення стрілок годинника на годину вперед влітку допомагає заощадити електроенергію. Нібито так у приміщенні буде більше денного світла замість штучного.

"Коли це вперше ввели, то економіка і споживання було іншим – вона дуже залежала від світла, коли люди працювали по 10-14 годин. Тоді споживання електроенергії було дуже важливим. І ефект від переведення тоді, можливо, був. За ці роки економіка дуже змініилася і цей ефект став мізерним", – каже економічний експерт Борис Кушнірук.

Так, дослідження показали, що перехід на літній час призводить до економії електроенергії на 0,3%. Ще кілька досліджень припустили, що перехід на літній час збільшує споживання палива.

"Коли ефект став незначний, то почали звертати увагу, як це впливає на організм, на здоров’я дітей, в якій мірі переходи на літній і зимовий час спричиняє стрес. Ці фактори стали основними для ухвалення рішень, чи потрібно переводити стрілки годинника", – додає аналітик.

Дослідження Університету штату Алабама в Бірмінгемі Мартін Янг виявило збільшення ризику серцевих нападів на 10% в понеділок і вівторок після переміщення годинник вперед годину щовесни. Це трапляється через порушення біологічних ритмів та сну.

Раніше ми писали, як впливає переведення часу на здоров'я людини.

Нагадаємо, раніше новини "Сьогодні" пояснювали, навіщо Україні потрібно відмовлятися від переведення годинників.

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