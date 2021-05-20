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Літня спека і грозові дощі – прогноз погоди на вихідні (карта)

20 травня, 17:20

Віталій Семченко Віталій Семченко

У суботу в більшості областей буде суха і сонячна погода. За винятком деяких регіонів

Яка погода буде на вихідних. Фото: колаж "Сьогодні"

Яка погода буде на вихідних. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу очікується суха і сонячна погода на більшій частині території України. Однак вже в неділю країну знову накриють дощі і грози.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

В суботу, 22 травня, в більшості областей буде суха і сонячна погода. За винятком деяких регіонів – в Ужгороді, Львові, Луцьку, Донецьку, Запоріжжі, Херсоні та Сімферополі очікуються опади. Температура буде приблизно в одному діапазоні – від +20 до +24 градусів.

В неділю, 23 травня, дощі з грозами накриють більшу частину України. Опади прогнозують у західних, північних, а також Черкаській та Вінницькій областях.

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На Заході температура повітря становитиме 19-23 з позначкою плюс. У центральних областях – +21-23; на Півдні – +22-24; на сході – +20-25.

У Києві дощ, гроза, вночі 11-13, вдень 18-20 градусів тепла.

Нагадаємо, 18 травня після полудня Київ накрила гроза, місцями з градом. Сильна злива була нетривалою, однак встигла затопити деякі вулиці.

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Також ми писали, як зміниться погода до кінця тижня.

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