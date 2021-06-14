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Літо знову відступає? Де похолодає в понеділок (карта)

14 червня 2021 6:15

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Грози в Україні залишаться практично без змін, але дещо в погоді зміниться і не на краще

У понеділок, 14 червня, в Україні збережеться погодна стабільність щодо опадів – вже звично скрызь грози. Стосовно температури, то й тут пощастить не всім – на заході значно похолодає.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві, тим часом, погода практично без змін – синоптики прогнозують дощі з грозами і 23-25 градусів.

У центральних і північних областях також грози і досить комфортна температура: 22-24 градуси в центрі і 23-25 на півночі.

На заході ж у перший робочий день буде прохолодно – температура опуститься до 17-19, а то й 16-18 градусів. Крім того в усіх областях регіону обіцяють грози, без опадів повинно бути тільки в Рівненській області.

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Зате тепліше стане на сході – там обіцяють 25-27 градусів, але ці області, як і раніше, продовжить заливати.

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У південних областях та Криму – так само дощі і грози та температура 22-25 градусів, щоправда в Одесі прохолодніше – 20-22 градуси.

Нагадаємо, в суботу в Одесі злива затопила місто. Ливнівки не впоралися з таким навантаженням, через що "попливли" кілька центральних вулиць.

А в неділю затопило Запоріжжя – після зливи з градом ввечері 13 червня почався справжній потоп, кілька вулиць настільки залило водою, що автомобілі практично пливли, а людям води було по пояс.

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