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Літо в розпалі. Синоптики розповіли, де сьогодні буде найспекотніше

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 червня, 06:05
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У деяких областях пройдуть дощі
Температура в Україні і справді "пекуча"/Фото: колаж: "Сьогодні"
Температура в Україні і справді "пекуча"/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода в Україні у середу, 29 червня, за прогнозом Укргідрометцентру, буде спекотною. Сьогодні температура повітря буде високою, водночас подекуди прогнозують дощі. Стовпчики термометрів сягатимуть 35 градусів вище нуля.

Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 29 червня?

Сьогодні дощі прогнозують у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській областях. На решті території — суха та спекотна погода. Вітер — північно-східний, 5-10 м/с.

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На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 30 до 35 градусів тепла. На сході нашої країни прогнозують +28...+31 градус.

У північних регіонах – 28-32 градуси тепла. На півдні очікується 29-32 градуси вище нуля.

У Києві прогнозують дощ, +29-31 градус, а в Сімферополі опадів не буде — 29-31 градус.

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Деяким людям у спеку дуже важко. Тому варто дотримуватися певних порад. Наприклад, вдома чи в офісі використовуйте зволожувачі повітря, підійде і звичайний пульверизатор. Спеку полегшать кімнатні рослини з великим листям, наприклад фікуси. При обприскуванні водою вони довго залишаються вологими і охолоджують повітря. Наклейте на вікна плівку з фольги, вона краще захищає кімнату від сонячних променів, ніж штори. Не відчиняйте вікна опівдні. Якщо немає кондиціонера, використовуйте вентилятор. Поставте під потік повітря пляшки із замороженою водою і періодично міняйте їх. Замініть лампи розжарювання на світлодіодні — вони виділяють значно менше тепла. Щодня проводьте вологе прибирання. Менше готуйте на плиті і в духовці.

Читайте також, якою була погода в Україні вчора. Раніше сайт "Сьогодні" давав прогноз магнітних бур на червень.

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