Літо взагалі буде? Синоптики уточнили прогноз погоди на вихідні

Літо прийшло за календарем, але на вулиці як і раніше не пляжна погода. У найближчі дні дощів буде менше

У найближчі дні погода буде мінливою: у п'ятницю дощі майже залишать територію України, а в неділю знову буде мокро в усіх областях. Але що буде незмінним, так це температура – щодня в районі 20 градусів.

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Про це свідчать карти Укргідрометцентру.

У п'ятницю, 4 червня, дощі очікуються на Донбасі, в Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. На решті території країни без опадів. Найпрохолодніше на сході, 15-17 градусів. В інших областях 19-22 тепла.

У суботу, 5 червня, дощі тільки в Харківській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях. Температура повітря 20-23 тепла, на сході – 17-19. У Києві 20-22 градуси і без опадів.

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У неділю, 6 червня, дощі накриють всю Україну, а на вулиці буде ні холодно, ні жарко – 19-21 градус тепла. У Києві дощ і максимум +22.

Водночас першого дня літа Карпати замело снігом.

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