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Ліцензії трьох каналів анулювати не можуть: в Нацраді назвали причину

3 лютого, 12:50

Віталій Семченко Віталій Семченко

Представники медіаресурсів мають намір звернутися до суду

Ліцензії на мовлення телеканалів "112", NewsOne і ZIK, які були заблоковані за рішенням РНБО, все ще діють. Анулювати їх можна тільки за рішенням суду.

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Про це розповів член Нацради з питань телебачення і радіомовлення Олег Черниш, передає "Суспільне".

"Ліцензії у них чинні, в них є рішення РНБО, яке, я сподіваюсь, вже отримали чи отримаємо, і вже відповідно до цього будемо діяти. Поки що ліцензію та частоти у ZIK ми не будемо, найімовірніше, якимось чином використовувати. Бо це оголошення конкурсу, а зараз конкурс ми не можемо оголошувати", – зазначив він.

Черниш додав, що представники телеканалів мають намір оскаржити в судовому порядку рішення щодо блокування медіаресурсів.

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"Вони вже заявили, що будуть оскаржувати це в судах, і суд буде приймати рішення, щодо законності рішення. Хочу сказати, що РНБО прийняло рішення, яке потрібно було прийняти багато років тому. Це моя особиста думка, це не думка Нацради", – додав він.

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Як повідомлялося раніше, глава СБУ Іван Баканов назвав введення санкцій проти "112", NewsOne і ZIK послідовним кроком влади в боротьбі з російською агресією.

Всі подробиці рішення РНБО – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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112 блокування NewsOne ZIK
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