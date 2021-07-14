Лідер "Голосу" нарешті зважилася розповісти про своє громадянство

За словами Рудик, через маніпуляції навколо її громадянства партії довелося зробити з цього приводу офіційну заяву

Кіра Рудик. Фото: партія "Голос"

Лідерка партії "Голос" Кіра Рудик нарешті зважилася прямо відповісти на запитання, чи є у неї громадянство Сполучених Штатів, і заявила, що американського паспорта у неї немає.

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Про це вона розповіла в програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24".

За її словами, останнім часом навколо її громадянства було багато маніпуляцій і партії "Голос" навіть довелося зробити з цього приводу офіційну заяву.

"Останнім часом було стільки маніпуляцій з цього приводу, що навіть партія "Голос" була змушена вийти з офіційною заявою, що ніякого американського паспорта у мене немає, що я громадянка України", – відповіла вона на пряме запитання ведучого Василя Голованова.

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Коли ведучий уточнив, чи підтверджує вона, що у неї немає американського громадянства, Рудик відповіла: "Звичайно".

Нагадаємо, раніше в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" Кіра Рудик фактично відмовилася підтвердити або спростувати чуткипро наявність у неї американського громадянства і так чітко і не відповіла на тричі поставлене їй запитання.

Зазначимо, українське законодавство декларує єдине громадянство, проте деякі депутати мають як подвійне, так і потрійне, що збираються обмежити.