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Лідера антивакцинаторів Стахіва випустили із психлікарні

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
29 грудня, 20:14
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Там він провів місяць за рішенням суду – проходив психіатричну експертизу
Остап Стахів (на фото справа) провів місяць у психлікарні.
Остап Стахів (на фото справа) провів місяць у психлікарні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Лідер антивакцинаторів Остап Стахів вийшов із Львівської обласної психіатричної лікарні. Там він проходив експертизу.

Про це повідомляє УП.

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У прес-центрі СБУ виданню повідомили, що 29 грудня закінчився 30-денний строк психіатричної експертизи Остапа Стахіва. Цей строк раніше призначив суд.

Проте Стахів і надалі перебуває у статусі підозрюваного.

У чому СБУ звинувачує Стахіва

За даними української спецслужби, антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу, а їхні дії координували російські куратори.

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В результаті одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру антивакцинаторів і ще одному фігуранту, громадянину РФ, повідомили про підозру за ст. 109 КК. 1 грудня за Стахіва внесли заставу у розмірі майже 1 млн гривень і його випустили із СІЗО, але направили на психіатричну експертизу.

Що відомо про лідера антиваксеров Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, глава маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій та розслідувань, через що кілька разів кидали в сміттєвий бак і обливали зеленкою.

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2015 року був кандидатом у мери Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, але набрав 1,2% голосів виборців.

Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

Проти вакцинації та за теорії змови

Остап Стахів розповсюджує фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють мешканців Львова.

Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх передплатників, що пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину.

А у липні для своєї пропаганди він використав дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітніми.

Уколовся "Супутником"

Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робив не в руку, як усі, а в сідницю.

Увірвався до лікарні

У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковида.

Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Але не тут було. За порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом із ним, відвезли до відділу поліції, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.

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