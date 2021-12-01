Лідера антивакцинаторів Стахіва випустили з СІЗО

30 листопада за чоловіка внесли заставу майже 1 мільйон гривень

За Остапа Стахіва внесли заставу. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 1 грудня, лідера антивакцинаторів Остапа Стахіва випустили з СІЗО. Заставу за чоловіка внесли його прихильники.

Про це повідомляє Суспільне.

Реклама

Нові подробиці

30 листопада за Стахіва внесли заставу майже 1 мільйон гривень. У підсумку вже 1 грудня чоловіка було випущено з СІЗО.

Тепер він має прибути до Львівської обласної психіатричної лікарні для проходження експертизи.

"Остапа Стахіва у нас ще немає. Але є ухвала, є слідчі дії. Він має поступити до нас у лікарню. Його відпустили додому, бо він звільнений з-під варти", – розповів заступник генерального директора Львівської обласної психіатричної лікарні Андрій Маланчук.

Остапу Стахіву призначили психіатричну експертизу. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Подробиці від СБУ

Антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

У підсумку одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального кодексу України.

Реклама

У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, зокрема переписка, під час якої зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони збиралися створити на території України територіальні громади з "власною міліцією" та "економікою".

До того ж, під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їхньої діяльності представниками РФ.

Що відомо про лідера антиваксерів Стахіва?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.

2015 року був кандидатом на посаду мера Винників від Української республіканської партії, але не пройшов. У 2019 році балотувався у Львові до Верховної Ради, публікуючи фейкову соціологію про підтримку понад 18%, хоч у підсумку набрав 1,2% голосів виборців. Під час місцевих виборів у Львові минулого року він заявляв, що братиме участь у виборах мера Львова, але також не пройшов.

Проти вакцинації та за теорії змови Остап Стахів поширює фейки про коронавірус і виступає проти вакцинації, називаючи себе активістом та правозахисником. Зокрема, ще 16 жовтня він розповідав, що нібито вежі для зв'язку опромінюють жителів Львова. Під час карантину Стахів не раз влаштовував провокації у лікарнях Львова та інших міст, транслюючи їх у соцмережі та переконуючи своїх підписників у тому, що нібито пандемія – вигадка. У грудні минулого року він проводив нелегальні пікети проти вакцинації від COVID-19 та карантину. А в липні для своєї пропаганди використовував дітей – організував ще один мітинг, багато учасників якого були неповнолітніми. Вколовся "Супутником" Як пише "Форпост", незважаючи на публічне заперечення щеплень, Стахів навесні вакцинувався російським "Супутником V". Однак щеплення робили не в руку, як усім, а в сідниці. Увірвався до лікарні У березні цього року скандально відомий львівський активіст Остап Стахів увірвався до інфекційного відділення лікарні на Закарпатті, де лікують хворих на ковід. Він намагався показати, що у лікарні немає хворих, а коронавірус – вигадка. Та ба, за порушення карантину його затримали поліцейські. Усіх порушників, які були разом з ним, відвезли до відділку, де склали адмінпротокол за ст. 44 КУпАП.