Лідеру антиваксерів Остапу Стахову повідомили про підозру: у СБУ розкрили деталі

Відразу у кількох регіонах діяльність антиукраїнського угруповання припинено

В Україні затримали Остапа Стахова. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України заблокувала діяльність антукраїнської мережі, яка під "антивакцинаторськими" гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у державі. Про підозру повідомили лідеру угруповання Остапу Стахову.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Подробиці

Як розповів Дехтяренко, антивакцинатори закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередніми даними, їхні дії координували російські куратори.

У підсумку одразу в кількох регіонах України діяльність антиукраїнського угруповання припинено.

Кому повідомили про підозру?

Лідеру так званих антивакцинаторів та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 Кримінального Кодексу України.

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У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, в тому числі переписки, в ході яких зловмисники підшукували зброю та співучасників, які мали захоплювати владу у відповідних регіонах.

Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою".

Крім того, під час санкціонованих обшуків вилучено докази, які вказують на можливе фінансування їх діяльності представниками РФ.

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Наразі тривають слідчі дії.

Остап Стахов тривалий час анонсував мітинг у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

Що відомо про лідера антиваксерів Стахова?

35-річний Остап Стахів – відомий у Львові провокатор, голова маловпливової ГО "Ідея нації". Його часто звинувачували в організації акцій і розслідувань, через що кілька разів кидали у смітник і обливали зеленкою.