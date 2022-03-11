Лідери ЄС сказали "так": Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес

Наша країна буде в Європейському Союзі

Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери країн та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

Про це у Twitter повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

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"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочався. Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що її вітають в ЄС", — повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

Україна буде членом Євросоюзу

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС. При цьому вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, зокрема за прискореною програмою.