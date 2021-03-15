lifecell запустив змагання з успішності для школярів Київщини

Проєкт покликаний мотивувати до навчання школярів невеликих населених пунктів Київщини. Наприкінці навчального семестру компанія нагородить найкращі класи за середнім балом успішності. Кожен учень класу-переможця отримає рік безкоштовного користування тарифним планом "Смарт Лайф" як подарунок.

Програма вже стартувала в школах с. Салиха, с. Северинівка та с. Калинове Таращанського району; с. Стайки та с. Бурти Кагарлицького району; с. Потік та с. Карапиші Миронівського району; с. Бесідка Ставищенського району; с. Велика Каратуль Переяслав-Хмельницького району, с. Пустоварівка Сквирського району та інших.

Найближчим часом "lifecell Академію" також буде запущено в інших населених пунктах.

"На думку lifecell, технології мають бути доступними кожному, незалежно від рівня доходу та місця проживання. Безсумнівно, інтернет відкриває безмежні можливості для розвитку. Під час тривалих карантинних обмежень мережа стає вкрай необхідною для безперервного навчання. Завдяки інтернету учні мають доступ до рідкісних книг і творів мистецтва, лекцій та майстер-класів від найвизначніших діячів сучасності, а також до безкоштовних навчальних платформ. А ще вони отримують можливість читати міжнародні медіа, спілкуватися в соцмережах, завантажувати розвивальні ігри та застосунки на будь-яку тематику. Саме тому компанія вибрала тарифний план із великим обсягом гігабайтів як подарунок для талановитих школярів", ― зазначили в пресслужбі оператора.

Від початку року lifecell значно розширив 4G-покриття на Київщині: оператор запустив швидкісний інтернет ще у 135 нових населених пунктах області. З них 132 н.п. мають населення до 5 тис. осіб та 3 н.п. – до 25 тис. осіб. Таким чином ще понад 114 тис. мешканців регіону отримали можливість користуватися 4G від lifecell.

"Якісний мобільний інтернет уможливлює постійний доступ до глобальних ресурсів, незалежно від того, де перебувають українські школярі: вдома, в школі чи надворі. Завдяки своєму якісному наповненню "Смарт Лайф" стрімко набуває популярності серед наших абонентів. Цей тарифний план містить 20 ГБ інтернету, 750 хвилин для дзвінків на всі номери України, після використання яких надається безліміт на lifecell, а також передбачає безкоштовну роздачу інтернету іншим пристроям через мобільну точку доступу", ― повідомив Дмитро Савостьянов, керівник напряму регіональних продажів та обслуговування lifecell.

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