"Липовий" орден Влада Сордо: що кажуть військові, поліція і про що мовчить активіст

Навколо активіста і поета Владислава Гранецького-Стафійчука (відомий як Влад Сорд), якому суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за підозрою у погромі Офісу президента, набирає обертів скандал пов'язаний з орденом Богдана Хмельницького. Владислав викладав фото ордена в соцмережах і, можливо, може скористатися ним у суді як пом'якшувальною обставиною.

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Куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник, який кілька днів тому першим засумнівався в тому, що Гранецький був нагороджений орденом, розповів кореспонденту "Сьогодні", що відомо зараз.

"Мені відомо, що ніхто не нагороджувався орденом з таким номером, який продемонстрував Гранецький. Це фейкова історія. Крім того, вчора знайшлися хлопці, про яких Гранецький каже як про загиблих. Що сказати – добре склепана історія. Де він міг взяти орден? Можу так сказати – орден можна купити за 300 гривень", – сказав нам Колесник.

Фото: Facebook.com/NikolayKolesnyk

За його словами, не виключено, що будь-які ветеранські організації можуть провести своє розслідування про походження нагороди.

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Цю інформацію частково підтвердили і в поліції Вінницькій області. Як повідомив пресцентр обласного главку, правоохоронці не тільки склали адміністративний протокол за адмінстаттею "Незаконні дії стосовно державних нагород", а й уже вилучили орден, щоб пізніше надати матеріали і нагороду суду.

Також в поліції Вінницькій області зробили важливе уточнення: "Правоохоронці провели перевірку, під час якої отримали інформацію з Офісу президента про те, що вказаний громадянин держнагородами не нагороджувався".

Ми запропонували Владиславу Гранецькому відповісти на всі ці звинувачення на свою адресу. У той момент, коли ми йому зателефонували, Владислав повідомив, що він щойно прийняв знеболююче і попросив передзвонити через дві години. У зазначений час він повідомив, що знову не може спілкуватися, тому що до нього прийшли з перевіркою, і пообіцяв передзвонити сам.

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Не дочекавшись від нього дзвінка, кореспондент "Сьогодні" знову набрав номер, який у відкритому доступі значиться як номер письменниці Вікторії Гранецької, дружини Владислава. Цього разу відповіла жінка.

"Увечері буде позиція Владислава щодо ордена", – сказала нам вона.

На наше запитання, чи сформована позиція Владислава про те, чи він бив скло в Офісі президента 20 березня, жінка нам відповіла так: "Мене там не було, тому я не можу стверджувати того, чого я не бачила на власні очі" .

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Нагадаємо, за версією слідства, саме Гранецький під час погрому на Банковій розбив скло в дверях Офісу президента 20 березня.

Відзначимо, в МВС заявили, що десяти учасникам заворушень на Банковій загрожує до семи років в'язниці.

Відео: Сьогодні

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