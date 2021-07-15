Держоргани не зможуть вимагати паперові документи. Прийнято законопроект щодо режиму "без паперів"

Нардепи прийняли законопроєкт – державні органи не зможуть вимагати від українців паперові документи для надання послуг

На знімку зліва - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні Верховна Рада ухвалила законопроект №5495 щодо режиму "без паперів" в цілому, який допоможе значно прискорити процес цифровізації України. Це впровадження сучасних цифрових технологій в різні сфери життя і виробництва.

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Про це повідомляє прес-служба Мінціфри.

Відзначають, що якщо раніше могли оцифрувати до 15 послуг за півроку, то тепер їх кількість збільшиться до декількох десятків.

Для того, щоб ефективно впровадити законопроєкт працюють в чотирьох основних напрямках:

Цифрове законодавство. Для перекладу будь-якого держсервіса в онлайн, треба внести значні зміни в документи.

Для перекладу будь-якого держсервіса в онлайн, треба внести значні зміни в документи. Цифрові документи . З 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть у всіх установах України. Зараз в додатку доступні вже дев'ять документів.

. З 23 серпня цифровий паспорт в "Дії" прийматимуть у всіх установах України. Зараз в додатку доступні вже дев'ять документів. Електронний документооберт. Щоб цифрові документи належним чином працювали потрібна надійна система електронного документообігу. Вона повинна відповідати ЄС ASIC і єдиним стандартом для бізнесу і влади. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами – все можна буде зробити на одному порталі.

Щоб цифрові документи належним чином працювали потрібна надійна система електронного документообігу. Вона повинна відповідати ЄС ASIC і єдиним стандартом для бізнесу і влади. Підписати заяву на навчання дитини в школі або на відпустку, укласти договір між бізнес-партнерами – все можна буде зробити на одному порталі. Е-послуги для всіх життєвих ситуацій. Уже оцифрували понад 70 онлайн-послуг для українців. Серед них: реєстрація бізнесу, оформлення допомоги по безробіттю тощо. З режимом "без паперу" перелік держпослуг істотно збільшиться.

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Тепер населення і бізнес зможуть швидко отримувати публічні послуги онлайн.

"Для надання послуг будуть використовувати електронну ідентифікацію фізичної особи. Держоргани не зможуть вимагати від людини інформацію, яка вже є про неї в реєстрах. Наприклад, ЗАГС не може вимагати у вас свідоцтво про шлюб, так як ці дані є в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян", – додають в Мінціфре.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" розповідав, що таке електронний цифровий підпис, як її отримати і для чого вона потрібна.

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