Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини України

Зливи і град зіпсують погоду на вихідних: синоптик дала "мокрий" прогноз

2 липня 2021 13:02

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У найближчі два дні сильної спеки практично не очікується, а в деяких областях буде навіть свіжо

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Негода вже натворила чимало біди в Україні, але на цьому зупинятися не збирається. Всі вихідні будуть лити дощі, місцями погода погіршиться ще більше. У той же час сильної спеки практично не буде, лише в кількох областях до +30.

Реклама

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У суботу та неділю прохолодніше буде на заході країни, від 21 до 27 градусів.

А ось на сході і південному сході буде припікати – там 28-32 градуси.

У більшості областей України 3-4 липня денна температура повітря буде коливатися у межах 25-29 градусів.

Реклама

Грозові дощі будуть випадати нерівномірно, періодично, при грозах є ймовірність сильних злив, шквалів і граду.

У Києві 3-4 липня очікується 26-28 градусів і короткочасні дощі, але можливі штормовий вітер і град.

В Укргідрометцентрі теж підтверджують, що у найближчі два дні нас чекає дощова погода, але тепла.

Субота

Не пропусти!
Бельгія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу Євро-2020

Реклама

Неділя

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що ринула на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові на днях пройшла сильна злива, що супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки. Користувачі Мережі досі жартують про потужні бурі у місті. Дивіться найкращі меми.

Тим часом у Канаді людей "косить" убивча 50-градусна спека. Детальніше про це – в нашому сюжеті:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Спека спаде, але дощі будуть щодня: прогноз погоди до кінця тижня
Спека спаде, але дощі будуть щодня: прогноз погоди до кінця тижняУкраїна
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тільки
Що зміниться з 1 липня: пенсії, податкові перевірки, блокування банківських рахунків і не тількиЕкономіка
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення Міноборони
Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення МіноборониУкраїна
"Водій схопився за голову і сів поруч". На Полтавщині авто збило дитину (фото)Інші регіони
"Це червона лінія": у Путіна озвучили їхній найбільший страх щодо УкраїниВлада
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО
Якийсь дитячий страх: Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТОВлада

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти