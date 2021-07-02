Зливи і град зіпсують погоду на вихідних: синоптик дала "мокрий" прогноз

У найближчі два дні сильної спеки практично не очікується, а в деяких областях буде навіть свіжо

Погода в Україні буде так собі. Фото: REUTERS / Alexey Pavlishak

Негода вже натворила чимало біди в Україні, але на цьому зупинятися не збирається. Всі вихідні будуть лити дощі, місцями погода погіршиться ще більше. У той же час сильної спеки практично не буде, лише в кількох областях до +30.

Реклама

Про це повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.

У суботу та неділю прохолодніше буде на заході країни, від 21 до 27 градусів.

А ось на сході і південному сході буде припікати – там 28-32 градуси.

У більшості областей України 3-4 липня денна температура повітря буде коливатися у межах 25-29 градусів.

Реклама

Грозові дощі будуть випадати нерівномірно, періодично, при грозах є ймовірність сильних злив, шквалів і граду.

У Києві 3-4 липня очікується 26-28 градусів і короткочасні дощі, але можливі штормовий вітер і град.

В Укргідрометцентрі теж підтверджують, що у найближчі два дні нас чекає дощова погода, але тепла.

Субота

Реклама

Неділя

Як повідомляли новини "Сьогодні", в окупованому Криму продовжують боротися з наслідками стихії, що ринула на півострів минулого тижня. Але до цього додався ще потужний смерч, який пошкодив будівлі.

А у Львові на днях пройшла сильна злива, що супроводжувалася справжньою бурею. Вітер валив дерева і зносив дахи, а деякі вулиці міста перетворилися на річки. Користувачі Мережі досі жартують про потужні бурі у місті. Дивіться найкращі меми.

Тим часом у Канаді людей "косить" убивча 50-градусна спека. Детальніше про це – в нашому сюжеті: