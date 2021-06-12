Зливи та грози: якою буде погода в Україні 13 червня

В країні буде прохолодно, більшість території заливатимуть дощі, проте вже через кілька днів до України повернеться хороша погода

У неділю, 13 червня, в Україні прогнозують зливи та грози. Найближчої ночі непогода буде в західних областях – можливі сильні опади.

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Про це написала синоптик Наталка Діденко.



Протягом дня атмосферний фронт перетинатиме Україну, тягнучи за собою грозові дощі та похолодання. Подекуди можливі шквали та град. Лише в східних областях у неділю буде суха погода.

Цього дня знизиться температура повітря. У західних, північних областях та на Вінниччині, вдень очікується +17+20 градусів. А на півдні, сході та в більшості центральних областей України +20+26 градусів. Вітер 13 червня в Україні буде з північного заходу, поривчастий, часом сильний.

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У Києві в цей день буде близько +19 градусів, можливі короткочасні дощі, часом з грозами та поривчастим вітром.

Синоптик прогнозує, що вже 15 червня до України повернеться тепла погода, до +24+26 градусів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила негода – випав сильний град, вулицю затопило.

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А в Дніпрі вулиці перетворилися на річки, в маршрутках протікали дахи. Негода наробила чимало лиха в місті, автомобілі насилу пересувалися через глибокі калюжі, а городяни влаштували розваги на воді.