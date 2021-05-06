Зливи та грози: якою буде погода в Україні 7 травня (карта)

У п'ятницю, 7 травня, опади очікуються в 16 областях, суха погода буде тільки на сході та півдні України

7 травня в Україні погода різко погіршиться, в більшості регіонів синоптики очікують зливи з грозами. Температура в середньому буде 16-20 градусів тепла.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, опади очікуються в 16 областях, виняток – схід і південь України.

На заході температура вдень сягатиме від 14 до 16 градусів тепла з опадами, вночі стовпчики термометрів покажуть від 5 до 7 градусів.

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На півночі країни також очікуються дощі. Температура вдень сягатиме 15-17 градусів тепла, а вночі похолодає до 7 градусів.

На сході України вдень стовпчики термометрів покажуть від 16 до 22 градусів тепла, а вночі температура сягатиме позначки 10 градусів.

На півдні України температура буде коливатися в межах 20-22 градусів тепла, вночі похолодає до 8 градусів.

Квітень в Україні видався досить холодним, іноді навіть сніжним. В останній місяць весни варто очікувати температурних гойдалок (тепло і похолодання будуть змінювати друг одного) і дощів. "Сьогодні" дізналися у синоптиків прогноз погоди на травень.