Локдаун до листопада. МОЗ озвучив песимістичний прогноз

Найближчим часом Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки

Україна може повернутися до локдауну восени. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.

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Про це він сказав в інтерв'ю для BBC News Україна.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", – сказав представник МОЗ.

Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних і західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

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Як в Україні борються з новим штамом

Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

У Львові вирішили посилити карантинні обмеження . У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу.

. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу. МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця.

Також змінені правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

До того ж, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: