Локдаун до листопада. МОЗ озвучив песимістичний прогноз

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.
Про це він сказав в інтерв'ю для BBC News Україна.
"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", – сказав представник МОЗ.
Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних і західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.
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Як в Україні борються з новим штамом
Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.
- У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу.
- МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця.
- Також змінені правила перетину кордону.
Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.
До того ж, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.
Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: