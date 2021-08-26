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Локдаун до листопада. МОЗ озвучив песимістичний прогноз

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
26 серпня, 19:57
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Україна може повернутися до локдауну восени. Фото: колаж "Сьогодні"
Україна може повернутися до локдауну восени. Фото: колаж "Сьогодні"

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін спрогнозував, коли в країні можуть знову ввести локдаун. За його словами, це може статися вже в листопаді цього року.

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Про це він сказав в інтерв'ю для BBC News Україна.

"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємося, новий локдаун можуть ввести орієнтовно в листопаді", – сказав представник МОЗ.

Як зазначив Кузін, зараз найгірша ситуація з поширенням коронавірусу спостерігається у східних і західних областях України. У цих областях, за його словами, фіксують дещо більше хворих, ніж в інших регіонах країни.

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Після того як в країні виявили перші випадки "Дельти", влада ухвалила нові заходи.

  • У Львові вирішили посилити карантинні обмеження. У місті ретельніше стежитимуть за дотриманням правил в закладах харчування, збільшать кількість ліжок і кількість вакцинацій до п'яти тисяч на добу.
  • МОЗ планує забезпечити всі області України ПЛР-системами, які виявляють "Дельту", найближчого місяця.
  • Також змінені правила перетину кордону.

Раніше ми повідомляли, що головний санітарний лікар країни Ігор Кузін розповів, коли в Україні чекати новий спалах COVID-19.

До того ж, ВООЗ закликала поки не вакцинуватися третьою дозою від COVID-19. Вакцини від коронавірусу не вистачає країнам, що розвиваються, яким дісталося всього 20% доз.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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