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СЬОГОДНІ Новини України

Локдаун на порозі? МОЗ оновив карантинні зони

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
3 листопада, 09:27
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Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується щодня
Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Посилення карантину в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на 3 жовтня у "жовтій зоні" карантину залишилися лише дві області Україн. У "червоній" перебувають 15 областей та Київ, а в "помаранчевій" – сім.

Про це свідчать дані МОЗ.

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Які області входять до "червоної зони"

  • Дніпропетровська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Івано-Франківська
  • Київська
  • Луганська
  • Львівська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Херсонська
  • Хмельницька
  • Чернігівська

З 1 листопада до "червоної зони" долучено також Київ.

Які області входять до "помаранчевої зони"

  • Вінницька
  • Волинська
  • Полтавська
  • Тернопільська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Чернівецька

Які області входять до "жовтої зони"

  • Кіровоградська
  • Закарпатська

Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"
Коронавірус в Україні зростає. Фото: колаж "Сьогодні"

Статистика коронавірусу на сьогодні

Минулої доби, 2 листопада, в Україні зафіксували 23 393 нових випадків COVID-19, а за останній тиждень – понад 150 тисяч.

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Усього інфекцію підтвердили у 2 979 086 осіб. Минулої доби від COVID-19 померли 720 жителів України (всього – 69 447). Вилікувати вдалося 2 466 674 інфікованих (11 937 – за останню добу).

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