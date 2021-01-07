Локдаун почнеться завтра. Все, що потрібно знати про жорсткий карантин

В Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, він триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони і обмеження жорсткого карантину.
Головні заборони:
- Кафе, бари, клуби і ресторани будуть закриті. Можуть працювати тільки на винос або доставкою;
- У ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності, пресу і побутову хімію;
- Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною;
- Масові заходи будуть скасовані;
- Всі ринки також закриють;
- Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).
Що дозволено:
- Магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
- Заправки (без зон харчування);
- Банки і фінустанови;
- Ветеринарні клініки, аптеки;
- Готелі;
- Пошта.
Зміни в роботі установ:
- У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видача паспортів, свідоцтв про народження);
- Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим;
- Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.
Транспорт
- Громадський наземний транспорт возитиме тільки сидячих пасажирів;
- У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці;
- Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити;
- Курсування поїздів не зупиниться, але введуть жорсткі обмеження;
- Міжнародне і внутрішнє авіасполучення обмежувати не будуть. При цьому якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.
Хто проти?
Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.
Так, у Тернополі мер вважає, що необхідності у жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксуються випадки заражень.
Глава Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.
Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні
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