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Локдаун почнеться завтра. Все, що потрібно знати про жорсткий карантин

7 січня, 13:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Два міста відмовилися вводити додаткові обмеження

В Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, він триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони і обмеження жорсткого карантину.

Головні заборони:

  • Кафе, бари, клуби і ресторани будуть закриті. Можуть працювати тільки на винос або доставкою;
  • У ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності, пресу і побутову хімію;
  • Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною;
  • Масові заходи будуть скасовані;
  • Всі ринки також закриють;
  • Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).

Що дозволено:

  • Магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
  • Заправки (без зон харчування);
  • Банки і фінустанови;
  • Ветеринарні клініки, аптеки;
  • Готелі;
  • Пошта.

Зміни в роботі установ:

  • У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видача паспортів, свідоцтв про народження);
  • Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим;
  • Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Транспорт

  • Громадський наземний транспорт возитиме тільки сидячих пасажирів;
  • У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці;
  • Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити;
  • Курсування поїздів не зупиниться, але введуть жорсткі обмеження;
  • Міжнародне і внутрішнє авіасполучення обмежувати не будуть. При цьому якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.

Хто проти?

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Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.

Так, у Тернополі мер вважає, що необхідності у жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксуються випадки заражень.

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Глава Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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карантин Украина коронавірус локдаун
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