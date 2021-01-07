Локдаун почнеться завтра. Все, що потрібно знати про жорсткий карантин

В Україні 8 січня розпочинається зимовий локдаун, він триватиме до 24 січня. "Сьогодні" зібрали всі правила, заборони і обмеження жорсткого карантину.

Головні заборони:

Кафе, бари, клуби і ресторани будуть закриті. Можуть працювати тільки на винос або доставкою;

У ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності, пресу і побутову хімію;

Спортзали, басейни і фітнес-центри під забороною;

Масові заходи будуть скасовані;

Всі ринки також закриють;

Забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків і спеціальних навчальних закладів).

Що дозволено:

Магазини (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);

Заправки (без зон харчування);

Банки і фінустанови;

Ветеринарні клініки, аптеки;

Готелі;

Пошта.

Зміни в роботі установ:

У Києві Центри надання адмінпослуг будуть надавати тільки найважливіші послуги (видача паспортів, свідоцтв про народження);

(видача паспортів, свідоцтв про народження); Держустанови столиці повинні максимально перевести роботу в дистанційний режим;

Перукарні та салони краси зможуть працювати за попереднім записом.

Транспорт

Громадський наземний транспорт возитиме тільки сидячих пасажирів;

У Києві роботу деяких станцій метро можуть обмежити (на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці;

(на вхід/вихід пасажирів). Інформацію про це будуть оголошувати в підземці; Інтервали в графіку рейсів можуть збільшити;

Курсування поїздів не зупиниться, але введуть жорсткі обмеження;

Міжнародне і внутрішнє авіасполучення обмежувати не будуть. При цьому якщо їдете за кордон, не забудьте перевірити, чи є там карантин або локдаун і які умови.

Хто проти?

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Влада двох міст, Тернополя та Черкас, відмовилася вводити локдаун.

Так, у Тернополі мер вважає, що необхідності у жорсткому карантині немає, адже в місті зменшується кількість хворих, а серед дітей і вчителів практично не фіксуються випадки заражень.

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Глава Черкас Анатолій Бондаренко дотримується такої ж думки.

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

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