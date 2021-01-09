Локдаун – не жорсткий карантин: Степанов пояснив різницю

В Україні з 8 січня посилили карантинні обмеження, а не ввели локдаун.
Про це заявив під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.
Під час локдауну повністю зупиняють усі бізнеси, усі процеси в державі. І Степанов підкреслив, що країни Європи наразі масово вводять саме локдаун:
"Суворі обмеження не дозволяють навіть виходити з дому без попереднього запису".
Читайте також: Степанов заявив, що його не бентежить репутація постачальника китайської вакцини
Посилений карантин не варто сприймати як квест "Обійти заборону", сказав глава МОЗ.
На думку Максима Степанова, у жодній європейській країні не було "такої лояльності з боку влади й одночасно такої зневаги і неповаги до встановлених обмежень".
Глава МОЗ зазначив, що нові карантинні обмеження розробили з урахуванням думки провідних українських епідеміологів та інфекціоністів, а також міжнародного досвіду.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я попередило про пік захворюваності на COVID-19 у січні-лютому.
Крім того, українці стали мало тестуватися на коронавірус.
В Україні до 24 січня не працюватимуть школи та університети:
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк