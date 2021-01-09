Локдаун – не жорсткий карантин: Степанов пояснив різницю

Глава МОЗ попередив, що січневі обмеження не варто сприймати як квест "Обійти заборону"

В Україні з 8 січня посилили карантинні обмеження, а не ввели локдаун.

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Про це заявив під час брифінгу глава МОЗ Максим Степанов.

Під час локдауну повністю зупиняють усі бізнеси, усі процеси в державі. І Степанов підкреслив, що країни Європи наразі масово вводять саме локдаун:

"Суворі обмеження не дозволяють навіть виходити з дому без попереднього запису".

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Посилений карантин не варто сприймати як квест "Обійти заборону", сказав глава МОЗ.

На думку Максима Степанова, у жодній європейській країні не було "такої лояльності з боку влади й одночасно такої зневаги і неповаги до встановлених обмежень".

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Глава МОЗ зазначив, що нові карантинні обмеження розробили з урахуванням думки провідних українських епідеміологів та інфекціоністів, а також міжнародного досвіду.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я попередило про пік захворюваності на COVID-19 у січні-лютому.

Крім того, українці стали мало тестуватися на коронавірус.

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В Україні до 24 січня не працюватимуть школи та університети:

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