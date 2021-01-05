"Локдаун ніхто не відміняв" – джерело в ОП

Рішення Кабінету міністрів про запровадження жорсткого карантину в період з 8 по 24 січня ніхто не відміняв.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіло джерело в Офісі президента.

"Рішення про локдаун було ухвалено ще в грудні, його ніхто не відміняв. Ведеться аналітична робота про прогнози захворюваності після святкування Нового року. Саме на основі цих даних будуть ухвалюватися рішення про карантин", – пояснили в Офісі президента.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що умови жорсткості "зимового" карантину Кабмін може переглянути 7 січня.

До речі, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня додав побутову хімію і пресу в список товарів, які можна буде продавати в магазини під час локдауну з 8 по 24 січня.

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Також сайт "Сьогодні" нагадав українцям, які нас чекають обмеження і заборони з 8 січня, і що працюватиме.

Всі подробиці в спецтемі Відміна локдауну

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