Русский
$ 28,26
34,37
  1. Новини України

Локдаун допоміг: Степанов заявив про зниження захворюваності на COVID-19

22 січня, 08:34

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину

Січневий посилений карантин вже себе виправдав, запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Реклама

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію щодо рівня захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більш того – ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні на ранок у нас 18 862 людини, які перебувають у лікарнях. Найбільша кількість людей, які перебувають у лікарнях, – це 38% зайнятих ліжок – Миколаївська область. Загалом по Україні – 28% зайнятих ліжок", – запевняє Степанов.

Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину, нових локдаунів поки не планують.

В тренді
Залишила сцену заради бійців на фронті: від ускладнень COVID-19 померла оперна співачка

Раніше ми повідомляли, що в Україні порахують кількість повторних випадків зараження коронавірусом, оскільки їх стає більше.

Також нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов розповів, коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні. Фахівці розраховують на вакцинацію.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин МОЗ Украина коронавірус Максим Степанов локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекати
Українцям готують нові тарифи на газ: коли їх чекатиНовини ЖКГ
"Нафтогаз" запропонував газзбутам знижку на газ для населення, але є умоваНовини ЖКГ
Підозрюваний у вбивстві одинадцятирічної дівчинки в Одеській області намагався накласти на себе руки
Підозрюваний у вбивстві одинадцятирічної дівчинки в Одеській області намагався накласти на себе рукиОдеса
Морозів до -20 вже не буде: синоптики дали прогноз на лютий
Морозів до -20 вже не буде: синоптики дали прогноз на лютийУкраїна
Українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати й термінали
Українцям дозволили обмінювати готівкові долари через банкомати й терміналиФінанси
У Росії рознервувалась через закон про українську мову: заява Держдуми
У Росії рознервувалась через закон про українську мову: заява ДерждумиРосія

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти