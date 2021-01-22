Локдаун допоміг: Степанов заявив про зниження захворюваності на COVID-19

Січневий посилений карантин вже себе виправдав, запевнив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Реклама

"Ми вже маємо попередньо результати, на які розраховували. Ми вже маємо стабілізацію щодо рівня захворюваності. Зменшення рівня захворюваності ми вже побачили. Більш того – ми маємо зменшення кількості госпіталізованих людей. Сьогодні на ранок у нас 18 862 людини, які перебувають у лікарнях. Найбільша кількість людей, які перебувають у лікарнях, – це 38% зайнятих ліжок – Миколаївська область. Загалом по Україні – 28% зайнятих ліжок", – запевняє Степанов.

Після жорстких обмежень Україна перейде до адаптивного карантину, нових локдаунів поки не планують.

Раніше ми повідомляли, що в Україні порахують кількість повторних випадків зараження коронавірусом, оскільки їх стає більше.

Також нагадаємо, голова МОЗ Максим Степанов розповів, коли ослабне епідемія коронавірусу в Україні. Фахівці розраховують на вакцинацію.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама