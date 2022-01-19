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Локдаун вже близько? Що заборонять в українських лікарнях у разі "червоної зони"

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 16:03
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Лікарні готуються приймати нових хворих на коронавірус під час чергового спалаху
Тимчасово буде припинено планові госпіталізації
Тимчасово буде припинено планові госпіталізації / Фото: Колаж: Сьогодні

Після того, як в Україні посилять карантин через коронавірус, у лікарнях знову призупинять планові госпіталізації.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Коли введуть обмеження

Припинити госпіталізувати людей за попередніми планами можуть після того, як регіони почнуть повертатися до "червоних зон" карантинних обмежень.

"Після запровадження "червоного" рівня епідемічної небезпеки в державних та комунальних закладах охорони здоров'я буде призупинено планові госпіталізації для переорієнтації звільнених ліжок на приймання хворих на коронавірусну хворобу", – сказав Ляшко.

Він повідомив, що наразі у лікарнях у країні виділено понад 64 тис. ліжок для госпіталізації хворих на COVID-19, з них понад 96,7% забезпечено киснем.

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Зони карантину

Станом на 19 січня в Україні знову розширилася "помаранчева" карантинна зона. Так, в епіднебезпеці опинилася Львівська область.

Тепер у "помаранчевій зоні" п'ять областей:

  • Івано-Франківська
  • Рівненська
  • Сумська
  • Чернівецька
  • Львівська

Всі інші регіони перебувають у "жовтій" карантинній зоні.

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На Україну чекає новий локдаун через "Омікрон"

В Україні готуються до чергової хвилі коронавірусу на тлі поширення нового штаму "Омікрон". Високий рівень захворюваності спостерігатиметься кілька місяців.

За прогнозами МОЗ, черговий спалах захворюваності очікується з кінця січня.

"Наразі буде більше "Омікрону". Пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня", – заявив головний санлікар Ігор Кузін.

Він уточнив, що спалах буде тривалим і триватиме кілька місяців.

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