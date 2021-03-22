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Локдаун у Києві: Кабмін переходить на дистанційну роботу

22 березня, 13:03

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

З 23 березня в Києві діятимуть обмеження "червоної зони"

Кабмін рекомендує всім органам виконавчої влади, які знаходяться в Києві, перейти на дистанційну форму роботи. Це пов'язано з посиленням карантину в столиці.

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Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Facebook.

"Було прийнято протокольне доручення щодо рекомендації міністерствам та іншим органам виконавчої влади, розташованим на території міста Києва, перевести роботу максимальної кількості працівників на віддалений режим роботи", – повідомив Немчінов.

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Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні уряду 22 березня. Немчінов нагадав, що з 23 березня в столиці починають діяти карантинні обмеження "червоної зони".

Раніше ми повідомляли, що в громадському транспорті Києва порушують карантин. Незважаючи на локдаун, у столиці транспорт може працювати в звичайному режимі, проте з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів і маскового режиму.

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