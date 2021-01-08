Локдаун в Україні: до якого числа триватиме і що буде працювати

В Україні почав діяти "зимовий" локдаун, який торкнувся сфери торгівлі й послуг, роботи кафе, ресторанів і громадського транспорту.

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Сайт "Сьогодні" розповідає, до якого числа триватимуть обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.

Коли закінчиться локдаун в Україні?

Згідно з рішенням уряду, "зимовий" карантин триватиме з 8 січня по 25 січня 2021 року.

Що працює?

У період локдауну дозволена робота:

магазинів (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);

заправок (без зон харчування);

лікарень (без планових операцій);

банків і фінустанов;

ветеринарних клінік і аптек;

готелів;

громадського транспорту (у наземному транспорті – тільки місця для сидіння, у метро в Києві можуть закривати станції на вхід / вихід)

салонів краси (без черги в приміщенні, тільки за попереднім записом);

пошти.

Що заборонено?

З 8 по 25 січня на всій території України діють такі обмеження:

заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставленням;

нічні клуби закриті;

у ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;

закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;

масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;

всі ринки також закриваються;

забороняється відвідання навчальних закладів (крім дитсадків);

зони харчування на заправках тепер недоступні.

Як працює транспорт?

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Пасажирському транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення дозволили працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони – можна перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Метро працюватиме без обмежень за кількістю місць для сидіння. Носіння маски в громадських місцях, включно з транспортом, обов'язкове.

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Однак в деяких регіонах влада внесла свої поправки в роботу громадського транспорту.

Як дотримуються нових обмежень?

На цей момент вже два міста відмовилися дотримуватися нових обмежень. Зокрема, мер Тернополя Сергій Надал порекомендував підприємцям "не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше".

Також проти введення локдауну виступив міський голова Черкас Дмитро Бондаренко. За його словами, нові обмеження не на часі, бо захворюваність йде на спад.

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Водночас у Києві більшість магазинів і супермаркетів дотримуються карантинних обмежень. Порушень у громадському транспорті ми також не помітили.

Однак, як виявилося, локдаун діє не для всіх. Наприклад, речовий ринок на столичній Окружній працює підпільно. Детальніше про це читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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