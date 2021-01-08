Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

Локдаун в Україні: до якого числа триватиме і що буде працювати

8 січня, 12:28

Віталій Семченко Віталій Семченко

"Сьогодні" зібрали найважливішу інформацію

В Україні почав діяти "зимовий" локдаун, який торкнувся сфери торгівлі й послуг, роботи кафе, ресторанів і громадського транспорту.

Реклама

Сайт "Сьогодні" розповідає, до якого числа триватимуть обмеження і що важливо знати українцям про новий карантин.

Коли закінчиться локдаун в Україні?

Згідно з рішенням уряду, "зимовий" карантин триватиме з 8 січня по 25 січня 2021 року.

Що працює?

У період локдауну дозволена робота:

  • магазинів (продовольчі товари, ліки та засоби зв'язку);
  • заправок (без зон харчування);
  • лікарень (без планових операцій);
  • банків і фінустанов;
  • ветеринарних клінік і аптек;
  • готелів;
  • громадського транспорту (у наземному транспорті – тільки місця для сидіння, у метро в Києві можуть закривати станції на вхід / вихід)
  • салонів краси (без черги в приміщенні, тільки за попереднім записом);
  • пошти.

Що заборонено?

З 8 по 25 січня на всій території України діють такі обмеження:

  • заклади громадського харчування працюють тільки навинос або з доставленням;
  • нічні клуби закриті;
  • у ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
  • закриті спортзали, басейни і фітнес-центри;
  • масові заходи повинні скасувати або перенести на іншу дату;
  • всі ринки також закриваються;
  • забороняється відвідання навчальних закладів (крім дитсадків);
  • зони харчування на заправках тепер недоступні.

Як працює транспорт?

Реклама

Пасажирському транспорту міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення дозволили працювати з обмеженнями "помаранчевої" зони – можна перевозити пасажирів у межах кількості місць для сидіння.

Метро працюватиме без обмежень за кількістю місць для сидіння. Носіння маски в громадських місцях, включно з транспортом, обов'язкове.

В тренді
"Медзакупівлі" звинуватили Степанова в маніпуляціях навколо вакцини від коронавірусу

Однак в деяких регіонах влада внесла свої поправки в роботу громадського транспорту.

Як дотримуються нових обмежень?

На цей момент вже два міста відмовилися дотримуватися нових обмежень. Зокрема, мер Тернополя Сергій Надал порекомендував підприємцям "не припиняти свою діяльність, а здійснювати її так, як і раніше".

Також проти введення локдауну виступив міський голова Черкас Дмитро Бондаренко. За його словами, нові обмеження не на часі, бо захворюваність йде на спад.

Реклама

Водночас у Києві більшість магазинів і супермаркетів дотримуються карантинних обмежень. Порушень у громадському транспорті ми також не помітили.

Однак, як виявилося, локдаун діє не для всіх. Наприклад, речовий ринок на столичній Окружній працює підпільно. Детальніше про це читайте в матеріалі "Сьогодні".

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин коронавірус локдаун
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

В Україні почався локдаун. Як працюють банки
В Україні почався локдаун. Як працюють банкиФінанси
"Тим, хто залишився, не стає легше": Корбан вперше прокоментував смерть синаУкраїна
Як працює
Як працює "Нова пошта" від початку локдауну: графікБізнес
В Україні розпочався локдаун. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантин
В Україні розпочався локдаун. Усе, що потрібно знати про жорсткий карантинУкраїна
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)
Киян переполохала колона швидких з включеними мигалками (відео)Надзвичайні події
Без кафе, ринків і ТЦ: що заборонено під час зимового локдауну
Без кафе, ринків і ТЦ: що заборонено під час зимового локдаунуУкраїна

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти