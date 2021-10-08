Локдаун все ближче: в Україні вже 13 областей відповідають "помаранчевій зоні"

Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні

Локдаун в Україні все ближче. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на ранок 8 жовтня в "помаранчеву зону" адаптивного карантину потрапили вже 13 областей України. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні.

Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

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Регіони, які потрапили до "помаранчевої зони" адаптивного карантину

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Луганська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Чернівецька

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

Яка ситуація з коронавірусом по регіонах?

Найгірші показники в Луганській області – 742, Чернівецькій – 738 та Харківській – 480. Варто зазначити, що нормою є менш ніж 75 на 100 тисяч населення.

Також у деяких регіонах перевищено рівень госпіталізацій COVID-хворих. Найкритичніша ситуація в Харківській області 86,6%, Херсонській – 78,7% і Запорізькій – 71,8%. До речі, цей показник не повинен перевищувати більше 50%.

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Які обмеження діють зараз

З 23 вересня Україна потрапила до "жовтої зони" епідемічної небезпеки. У країні діють нові обмеження:

заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;

кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

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