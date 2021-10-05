Локдаун все ближче: вісім областей України ризикують потрапити до "помаранчевої зони"

Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні.
Про це стало відомо на сайті МОЗ.
Області, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину
- Житомирська
- Закарпатська
- Запорізька
- Рівненська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Чернівецька
Статистика коронавірусу по регіонах
Найгірша статистика на сьогоднішній день спостерігається у Чернівецькій області – 653, Харківській – 450 і Запорізькій – 380. До речі, норма повинна складати не більше 75 на 100 тисяч населення.
Також у деяких регіонах перевищена динаміка COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області – 71,1%, Рівненській – 59,1%.
COVID-19 в Україні на сьогоднішній день
Усього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).
Які обмеження діють нині по всій країні
З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:
- заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.