Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова ⚡ Обвал соцмереж і сервісів Міс Україна-2021 - фото 🚨 Затримання Саакашвілі
СЬОГОДНІ Новини України

Локдаун все ближче: вісім областей України ризикують потрапити до "помаранчевої зони"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
5 жовтня, 11:12
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні
Деякі регіони України можуть потрапити до "помаранчевої зони". Фото: колаж "Сегодня".
Деякі регіони України можуть потрапити до "помаранчевої зони". Фото: колаж "Сегодня".

Станом на 5 жовтня вісім областей України відповідають "помаранчевій зоні" адаптивного карантину. Міністерство охорони здоров'я оновило дані епідеміологічної ситуації в країні.

Про це стало відомо на сайті МОЗ.

Реклама

Області, які відповідають "помаранчевій зоні" карантину

  • Житомирська
  • Закарпатська
  • Запорізька
  • Рівненська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Чернівецька

8 областей України можуть потрапили до помаранчевої зони. Фото: Shutterstock.
8 областей України можуть потрапили до помаранчевої зони. Фото: Shutterstock.

Статистика коронавірусу по регіонах

Найгірша статистика на сьогоднішній день спостерігається у Чернівецькій області – 653, Харківській – 450 і Запорізькій – 380. До речі, норма повинна складати не більше 75 на 100 тисяч населення.

Також у деяких регіонах перевищена динаміка COVID-госпіталізацій. Найгірша ситуація в Херсонській області – 71,1%, Рівненській – 59,1%.

Реклама

COVID-19 в Україні на сьогоднішній день

Усього інфекцію підтвердили у 2 469 856 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 317 жителів України (усього – 57 206). Вилікувати вдалося 2 268 752 інфікованих (4229 – за останню добу).

Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.
Карантин в Україні. Фото: Depositphotos.

Які обмеження діють нині по всій країні

З 23 вересня в Україні введено "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. Відтоді в країні діють нові обмеження, зокрема:

Реклама
  • заборонені масові заходи за участю понад 1 особу на площі 4 кв. метри або з заповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
  • не більше як 4 особи за столиком у закладі громадського харчування, а відстань між столами — мінімум 1,5 метра;
  • кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненістю в залах менше ніж дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
  • спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 кв. метрів площі.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
В тренді
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Короновірус за тиждень

67 900

захворіло за тиждень в Україні

+47%

Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.57

Російський рубль (₽)

0.365

Євро (€)

30.93

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти