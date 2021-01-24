Локдаун закінчується: як житимемо із 25 січня

Ми зібрали найважливішу інформацію про пом'якшення заборон

Сьогодні опівночі закінчує діяти січневий жорсткий карантин. Замість нього набувають чинності карантинні обмеження, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. Вони залишатимуться актуальними по 28 лютого включно.

Реклама

Яка епідемічна ситуація відповідає "помаранчевому" рівню?

Якщо завантаження ліжок становить від 50% до 75%, без урахування в дитячих та пологових відділеннях.

Отже, із 25 січня дозволено:

у навчальних закладах проводити спектаклі, концерти за участю одного класу та без глядачів;

приймати відвідувачів у музеях, галереях, якщо в залах не більше однієї людини на 10 кв. м;

проводити релігійні заходи з розрахунку одна людина на 5 кв. м;

влаштовувати вуличні заходи, але їхні учасники мають дотримуватися дистанції в 1,5 м.

Крім того:

у театрах і кінотеатрах кількість глядачів не може перевищувати 50% місць;

ТРЦ, кафе й ресторани працюватимуть, але заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів;

надавати послуги закладам громадського харчування дозволено з 07:00 до 23:00 (крім доставки замовлень);

здійснювати перевезення пасажирів у масках можна в кількості не більшій, ніж кількість місць для сидіння;

на кожного відвідувача спортзалу має бути виділено не менше 20 кв. м;

проводити навчальний процес можна в групах, де не більше ніж 20 осіб;

якщо половина дітей і педагогів дитсадка або школи перебуває на самоізоляції, заклад відвідувати не можна;

студенти училищ, технікумів і вузів мають продовжити навчання у змішаному форматі або очно;

центри, що надають адміністративні послуги, мають обслуговувати громадян суто з найважливіших питань.

В тренді Україна повинна терміново від'єднатися від загальної енергосистеми з Білоруссю і РФ – Вітренко

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили 3915 нових випадків інфікування коронавірусом.

Реклама

Крім того, до кінця року епідемія COVID-19 може значно ослабнути.

Про пом'якшення обмежень із 25 січня дивіться в сюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Карантин в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама