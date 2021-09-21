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Локдауну бути? В Україні майже всі області перевищили рівень COVID-захворюваності

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
21 вересня, 09:50
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Україна все ближче до посилення карантину – нормам не відповідають понад 20 регіонів
Коронавірус поширюється Україною
Коронавірус поширюється Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні станом на 21 вересня рівень захворюваності на COVID-19 перевищений в 22 областях та в столиці.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

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У файлі зазначено, що норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів. Однак поріг не перевищено лише в Закарпатській та Кіровоградській областях.

Де найскладніша ситуація:

  1. Чернівецькій області – 338 на 100 тисяч осіб;
  2. Луганській – 331;
  3. Тернопільській – 221;
  4. Одеській – 162;
  5. Києві – 157.
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Також в 13 областях вже перевищили допустимий показник госпіталізацій:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Житомирській;
  • Запорізькій;
  • Київській;
  • Луганській;
  • Львівській;
  • Миколаївській;
  • Рівненській;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Черкаській.

Ситуація в Україні

Усі області України станом на 14 вересня перебували в "зеленій зоні" адаптивного карантину. Однак уже в шести регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми.

Кабмін 13 вересня прийняв зміни до постанови № 1236 з новими карантинними правилами і введенням електронних COVID-сертифікатів для вакцинованих людей.

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Оскільки Київ є лідером із зараження коронавірусом, столицю розбурхують чутки стосовно переходу до "жовтої зони" карантину.

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