Локдауну бути? В Україні прогнозують новий спалах COVID-19

До кінця року очікується продовження зниження смертності за всіма сценаріями

У 2022 році може бути спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. Водночас наступного року є ризик повторного спалаху.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко на брифінгу.

Реклама

Очікується новий спалах коронавірусу

Як розповів Ганіченко, до кінця року очікується продовження зниження смертності за всіма сценаріями. І вже з наступного року може бути повторний спалах, особливо з огляду на зовнішню загрозу європейських країн, де видно тренд перекидання спалаху в ті країни, в яких захворюваність менша.

За прогнозами KSE, найбільший ризик повторного спалаху очікується на початку 2022 року.

Очікується новий спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 3 510 610 осіб;

одужали – 3 082 619 осіб;

летальних випадків – 88 986;

проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1270;

Вінницька область – 237;

Волинська область – 397;

Дніпропетровська область – 183;

Донецька область – 689;

Житомирська область – 129;

Закарпатська область – 292;

Запорізька область – 503;

Івано-Франківська область – 84;

Київська область – 575;

Кіровоградська область – 151;

Луганська область – 187;

Львівська область – 350;

Миколаївська область – 347;

Одеська область – 368;

Полтавська область – 716;

Рівненська область – 372;

Сумська область – 151;

Тернопільська область – 142;

Харківська область – 292;

Херсонська область – 33;

Хмельницька область – 253;

Черкаська область – 624;

Чернівецька область – 135;

Чернігівська область – 175.

Раніше ми писали: