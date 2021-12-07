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СЬОГОДНІ Новини України

Локдауну бути? В Україні прогнозують новий спалах COVID-19

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
7 грудня, 12:30
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До кінця року очікується продовження зниження смертності за всіма сценаріями
У 2022 році може бути спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У 2022 році може бути спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. Водночас наступного року є ризик повторного спалаху.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко на брифінгу.

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Очікується новий спалах коронавірусу

Як розповів Ганіченко, до кінця року очікується продовження зниження смертності за всіма сценаріями. І вже з наступного року може бути повторний спалах, особливо з огляду на зовнішню загрозу європейських країн, де видно тренд перекидання спалаху в ті країни, в яких захворюваність менша.

За прогнозами KSE, найбільший ризик повторного спалаху очікується на початку 2022 року.

Очікується новий спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Очікується новий спалах коронавірусу в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

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Статистика в Україні

Протягом минулої доби, 6 грудня, в Україні зафіксували 8655 нових випадків COVID-19, що на 4 тисячі більше, ніж попередньої доби. Зокрема, захворіли 716 дітей та 200 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 3 510 610 осіб;
  • одужали – 3 082 619 осіб;
  • летальних випадків – 88 986;
  • проведено ПЛР-тестувань – 16 119 721.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1270;
  • Вінницька область – 237;
  • Волинська область – 397;
  • Дніпропетровська область – 183;
  • Донецька область – 689;
  • Житомирська область – 129;
  • Закарпатська область – 292;
  • Запорізька область – 503;
  • Івано-Франківська область – 84;
  • Київська область – 575;
  • Кіровоградська область – 151;
  • Луганська область – 187;
  • Львівська область – 350;
  • Миколаївська область – 347;
  • Одеська область – 368;
  • Полтавська область – 716;
  • Рівненська область – 372;
  • Сумська область – 151;
  • Тернопільська область – 142;
  • Харківська область – 292;
  • Херсонська область – 33;
  • Хмельницька область – 253;
  • Черкаська область – 624;
  • Чернівецька область – 135;
  • Чернігівська область – 175.

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