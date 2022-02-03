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LOL день. На Закарпатті залізничники косять сніг (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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3 лютого, 16:53
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Кілька чоловіків з газонокосарками зі снігової погоди помітили автомобілі, що проїжджають
Залізничники косять траву снігом.
Залізничники косять траву снігом. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилося незвичне відео. На ньому можна побачити, як співробітники "Укразалізниці" нібито косять траву у сніжну погоду.

Відео опублікував Telegram-канал Глазами украинца.

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Кілька залізничників справді вийшли до колій з газонокосарками та у відповідних масках, вони весело посміхаються та махають на камеру.

"На Закарпатті залізничники вийшли косити траву в снігову погоду. Чоловіки стоять по коліна в снігу біля залізничних колій і радісно махають людям, що проїжджають. Ти не ти, коли потрібно виконати план", – йдеться у підписі до відео.

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Реакція соцмереж

У коментарях жартують, що на відео "лопати з мотором", "потрібно підказати їм, щоб ще клумби в сніг посадили" і що треба кудись подіти дизельне паливо.

Були реакції різного характеру:

  • "Поки така влада потрібно терміново дербанити і розкрадати під шумок війни".
  • "Готуй сани з літа".
  • "І дивно, чого ми так погано живемо".

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