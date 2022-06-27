Брехня Міноборони про військових на Криворізькій ТЕС є спробою виправдати можливий теракт – ДТЕК

Компанія звернулася до міжнародної спільноти

Фейкові заяви так званого міністерства оборони країни-агресора щодо начебто розміщення військових на території Криворізької ТЕС є не чим іншим як спробою виправдати можливий терористичний акт російських військ на об’єкт критичної інфраструктури.

Про це йдеться в заяві компанії ДТЕК.

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"Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу. Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України", – йдеться в заяві.

ДТЕК вкотре звертає увагу міжнародної спільноти на численні військові злочини росії в Україні і погрози злочинних атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ранком 27 червня компанія SCM повідомила, що її власник бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти росії до Європейського суду з прав людини через військову агресію.