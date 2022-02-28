"Краще відсидіти, ніж стати добривом". Під Конотопом військові РФ пішли у бік кордону (відео)

Окупанти просто кинули техніку без пального і пішли пішки у бік Росії

На Сумщині російські військові покинули техніку. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Сумській області, у селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, покинувши техніку. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.

Про це в Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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Окупанти покинули техніку, тому що в ній закінчилося пальне.

"У селі Підлипне, Сумської області, російські окупанти залишивши техніку, в якій до того ж закінчилося пальне, пішки йдуть нах*й! Тобто в Росію. Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три все ж таки краще, ніж стати добривом для української землі", – написав Геращенко.

Втрати РФ у війні з Україною

Станом на ранок 28 лютого орієнтовні втрати Росії за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) війни проти України становлять:

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Літаки – 27

Гелікоптери – 26

Танки – 146

Бойові броньовані машини – 706

Гармати – 49

ЗРК "Бук" – 1

"Град" – 4

Автомобільна техніка – 30

Цистерни – 60

БПЛА ОТР – 2

Кораблі/катери – 2

Кошти ППО

Особовий склад орієнтовно – 4300 (уточнюється)

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