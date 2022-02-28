"Краще відсидіти, ніж стати добривом". Під Конотопом військові РФ пішли у бік кордону (відео)

У Сумській області, у селі Підлипне під Конотопом, російські військові здалися, покинувши техніку. У Мережі з'явилося відео, як вони йдуть колоною селом.
Про це в Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.
Окупанти покинули техніку, тому що в ній закінчилося пальне.
Далі по темі
"У селі Підлипне, Сумської області, російські окупанти залишивши техніку, в якій до того ж закінчилося пальне, пішки йдуть нах*й! Тобто в Росію. Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три все ж таки краще, ніж стати добривом для української землі", – написав Геращенко.
Втрати РФ у війні з Україною
Станом на ранок 28 лютого орієнтовні втрати Росії за три попередні доби (24, 25, 26 лютого) війни проти України становлять:
- Літаки – 27
- Гелікоптери – 26
- Танки – 146
- Бойові броньовані машини – 706
- Гармати – 49
- ЗРК "Бук" – 1
- "Град" – 4
- Автомобільна техніка – 30
- Цистерни – 60
- БПЛА ОТР – 2
- Кораблі/катери – 2
- Кошти ППО
- Особовий склад орієнтовно – 4300 (уточнюється)
Раніше ми писали:
- Російські окупанти залишили новий вид міток у Чернігівській області: як їх знищити (фото)
- Росіяни "захопили" банкомати – бояться залишитися без грошей