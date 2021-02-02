Кращі світові канали тепер у вашому телевізорі – Volia оголосила про співпрацю з Viasat World

Компанія Volia, одна з найбільших телекомунікаційних компаній України, оголосила про підписання угоди про співпрацю із провідною міжнародною медіакомпанією Viasat World.

Кращі документальні фільми, драматичні серіали, спортивні телепередачі, новинки кіно тепер доступні користувачам Volia на платформах IPTV і OTT.

Абоненти компанії Volia тепер зможуть отримати доступ до великої кількості програм і послуг від Viasat World. Вони включають канали Viasat: Nature, History, Explore, Sport, TV1000, TV1000 World Kino, TV1000 Action і VIP Comedy. Також контент цих каналів буде доступний по системі Video on Demand. Крім того, при підключенні преміальних пакетів Volia будуть доступні канали VIP Premiere і VIP Megahit.

Сандра Крауіня, маркетинг директор Volia, каже: "Ми дуже раді, що Viasat World відтепер став нашим партнером. Контент цієї компанії є надзвичайно популярним в Україні, особливо канали TV1000 і пакети ViP. Тому ми впевнені – наші абоненти зможуть задовольнити всі свої потреби в контенті завдяки вичерпному асортименту, який пропонує Viasat World".

Бенджамін Грукок, комерційний директор SVP в Viasat World, підкреслив: "Розширення наших можливостей на таких ринках як Україна, є важливою частиною нашої стратегії. Тому ми дуже раді підписанню цієї угоди з Volia. Вона дозволить нам спілкуватися з більшою аудиторією. Ми пропонуємо вичерпну кількість контенту через наших глобальних партнерів. Тому з нетерпінням чекаємо на наших каналах і передплатників Volia".

Варто зазначити, що вже за перші чотири тижні трансляції контенту Viasat World, канали TV1000, TV1000 Action і VIP Comedy зайняли перші три позиції серед всіх фільмових каналів і увійшли в топ-15 по тривалості переглядів серед усіх телеканалів, незалежно від тематики, поступившись місцем лише національним каналам і дитячому контенту. Якщо переводити у цифри, то за цей період наші абоненти подивилися канали групи Viasat World 4,5 мільйона разів, а загальна тривалість переглядів склала 3,7 мільйона годин.

Найпопулярніші канали Viasat World

Viasat History дає можливість особисто взяти участь в історії людства. Він відкриває безліч епохальних віх і героїчних подвигів, наукових винаходів і культурних подій. Він розповідає про розвиток цивілізацій і піднімає завісу над таємницями історії. Він дивує винахідливістю, цілеспрямованістю, ідеалізмом, а іноді і жорстокістю наших пращурів. Він допомагає самому пережити події, які назавжди змінили світ!

Viasat Explore – це широка добірка програм про неймовірні винаходи, екстремальні подорожі, сміливі випробування та безстрашних людей. Аудиторія каналу – це ті, хто не сидить на місці, для кого адреналін – частина життя. Якщо ви любите швидкість, не боїтеся змін або просто хочете подивитися на тих, хто ризикує кожен день – то цей канал для вас.

Viasat Nature – розкриває найкращі якості в кожному з нас – доброту, уважність, любов до ближніх і розуміння того, як живе навколишній світ. Тут ви і ваша сім'я дізнаєтесь про природу всіх куточків Землі. Висока якість зйомки перенесе вас у світ небезпечних хижаків і беззахисних ссавців.

TV1000 - кращий канал для пошанувачів кіно! Зарубіжні фільми – лідери касових зборів і кінопрокату. Ви любите проводити вечір перед телевізором всією сім'єю? Розбираєтеся у кінематографі, або просто із задоволенням дивитесь якісні фільми світових кіностудій? Тоді – це канал саме для вас! 500 найбільш рейтингових фільмів на рік – від класики до кіно хітів останніх років.

Довідка

Volia є провідним українським загальнонаціональним телекомунікаційним провайдером, який надає сучасні телекомунікаційні послуги: аналогове, цифрове, HD- і інтерактивне телебачення, високошвидкісний доступ в інтернет, а також послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.

Компанія пропонує до 200 телеканалів від українських та кращих міжнародних телекомпаній, онлайн-кінотеатри і бібліотеки контенту від кращих світових студій, дотримуючись усіх міжнародних норм в області авторських і суміжних прав.

З травня 2019 Volia очолює генеральний директор Антон Дзюбенко.

Більше на https://www.volia.com

Viasat World – провідна міжнародна медіакомпанія. Вона пропонує всебічний асортимент каналів і власний пакет SVOD. Медіафайли охоплюють жанри новин, розваг, серіалів, кіно та спорту. Провайдер працює із 30 каналами платного телебачення на ключових ринках трьох континентів. У нього понад 188 000 000 користувачів.

Viasat World пропонує програми світового класу на 19 мовах. Власні канали – Viasat Explore, Viasat History і Viasat Nature. Також унікальний портфель із дев'яти кінопрограм включає TV1000, TV1000 Russian Kino та ViP Premiere. Працює компанія із двома найбільшими пакетами: Epic Drama (драматичні програми і серіали, які показують у Центральній та Східній Європі). У пакеті об'єднані найкращі сюжети з усього світу. Все це виводить провайдера на першу позицію в країнах пострадянського простору. Послуга ViP Play доступна тепер і в Україні. Вона надає глядачам доступ до всього портфоліо каналів і архівів.

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