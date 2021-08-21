Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Данілов відреагував на санкції Кремля

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав санкції, які Росія ввела стосовно нього, найкращою оцінкою роботи у відстоюванні національних інтересів України.
Про це він написав в Facebook.
"Найкращий подарунок до 30-річчя Незалежності України. Кремль ввів санкції стосовно секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вважаю це найвищою нагородою і найкращою оцінкою нашої спільної роботи у відстоюванні національних інтересів нашої держави", – вважає Данілов.
Більше того, він пообіцяв і далі працювати в цьому дусі – відстоювати інтереси України і протистояти російській агресії.
"Обіцяю виправдати "високу довіру" і зробити ще більше на посаді секретаря Радбезу, щоб раз і назавжди зняти питання про будь-яку присутність "русского мира "і його агентів впливу в українському житті – як кажуть в народі," щоб і духу не було", – написав він.
Російські санкції
22 жовтня 2018 року президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про застосування спеціальних економічних заходів у зв'язку з недружніми діями України стосовно громадян і юридичних осіб РФ". Кабміну було доручено визначити переліки українців, стосовно яких застосовуються спеціальні економічні заходи, в тому числі блокування рахунків, цінних паперів і майна на території Росії і заборона на перерахування коштів та виведення капіталу з РФ. В останній раз список розширювався в грудні 2020 року. Новий список затвердив прем'єр-міністр Михайло Мішустін.
Раніше ми повідомляли, що:
- на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) були введені санкції проти головного редактора порталу "Страна" Ігоря Гужви, а також проти блогера і колишнього журналіста Анатолія Шарія та його дружини Ольги.
- в ніч на 21 серпня через санкції новинний сайт "Страна.ua" змінив свою адресу в інтернеті (URL) на strana.news.