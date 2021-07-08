Лукашенко загрожує кримінал? Прокуратура перевіряє його зв'язок з бойовиками "ЛНР"

Лукашенко допоміг бойовикам з Протасевичем. Колаж "Сьогодні"

Генеральна прокуратура України почала перевірку можливої співпраці невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка з бойовиками т. зв. "ЛНР", який дозволив "слідчим" бойовиків допитати в Мінську журналіста Романа Протасевича.

Про це написав у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, Лукашенко своїми діями де-факто визнав терористичні "республіки".

"Тому 16 червня я направив депутатське звернення генеральному прокурору Ірині Венедіктовій щодо співпраці Олександра Лукашенка з терористами так званої "ЛНР". Моє звернення підтримали колеги-депутати, за що я їм дуже дякую. Дії Лукашенка – це посягання на нашу територіальну цілісність! Україна має відкрити кримінальну справу проти диктатора за співпрацю з терористами", – написав Гончаренко.

Нагадаємо, на початку червня представник так званої "генпрокуратури ЛНР" Інна Семенова заявила, що в ході "розслідування" була встановлена "причетність Протасевича до обстрілу мирного населення Донбасу і знищення цивільної інфраструктури". У "генпрокуратурі ЛНР" вважають, що білоруський журналіст нібито був заступником командира зв'язку другої ударно-штурмової роти батальйону "Азов". Ба більше, у т. зв. "народній міліції ЛНР" навіть пригрозили розстрілом Протасевича, якщо Мінськ видасть його бойовикам. У результаті бойовики подали документи для "екстрадиції" Протасевича.

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Своєю чергою Лукашенко запросив "слідчих ЛНР" до Мінська допитати Протасевича. За його словами, він навіть обговорював це питання з президентом РФ Путіним. А в середині червня білоруський лідер пустив представників "ЛНР" до Протасевича.

Після цього фарсу Україна зажадала пояснень від Білорусі щодо "слідчих дій" так званої "ЛНР" з Протасевичем.