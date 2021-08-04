Лукашенко, Москва чи полк "Азов" – хто вбив Віталія Шишова, всі версії

У самогубство білоруського активіста, який збирав досьє на шпигунів бацьки в Києві, ніхто не вірить – і на те є підстави

Віталія Шишова – білоруського політемігранта, який переїхав до Києва восени 2020 року – знайшли повішеним у лісі в околицях столиці. За день до цього він пропав: вийшов на пробіжку і не повернувся. Друзі відразу забили на сполох. На мобільний було додзвонитися, від геолокації телефон чомусь виявився відключеним.

Ніхто з тих, хто добре знав Шишова, не вірить у самогубство. Питання в тому, хто міг вбити Віталія. Поки що тут все неоднозначно. Тому "Сегодня" наводить основні версії. Остаточні висновки має зробити слідство.

Що відомо про Шишова

Шишов – громадянин Білорусі, який поїхав до Києва від політичних переслідувань восени 2020 року. У Києві він створив громадську організацію – Білоруський дім в Україні. Метою організації була допомога співвітчизникам в отриманні українського громадянства та працевлаштування.

Працював програмістом-фрілансером, жив у Святошинському районі. У Білорусі у Шишова нікого не залишилося – батьки померли.

Віталій Шишов у Львові, 2020 / Фото: instagram.com/vvshishov



До переїзду в Україну Шишов брав участь у протестах проти Лукашенка в Гомелі. Восени 2020 року білоруська влада значно посилила тиск на учасників протесту. В цей час були заарештовані понад 30 тис. людей. Багато учасників протестів поїхали в Україну, Польщу, Німеччину.

Шишов і раніше бував в Україні – це видно на його сторінках у соцмережах Фейсбук, Інстаграм. Так, наприклад, у нього в Фейсбуці є фото, зроблені в Києві в квітні 2019-го. У січні 2020-го Шишов їздив до Львова. Напевно, йому подобалася наша країна. Тому він вирішив залишитися тут.

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Чому в самогубство ніхто не вірить

Віталій Шишов був знайдений повішеним – типово для самогубства. Але ніхто з друзів не вірить. Кажуть, у нього не було депресії, не було таких проблем, через які зводять рахунки з життям.

Шишов зустрічався з дівчиною. Її звуть Божена Жолудь. Друг Віталія розповідає "Сьогодні": у них якраз був цукерково-букетний період. Обидва були захоплені, окрилені.

Божена теж із Гомеля, брала участь в політичних протестах і теж переїхала до Києва, рятуючись від репресій. Як нам стало відомо, те, що трапилося, її сильно підкосило.

"Після того, що сталося, їй зроблені уколи, їй нині погано", – відповів "Сегодня" по телефону, що належить Божені, її приятель.

Поліція знайшла на тілі Віталія Шишова травми – садна на обличчі, грудях і колінах. Це можуть бути сліди боротьби, опору. Тобто, швидше за все, Шишова вбили, імітувавши суїцид.

На місці події проходять слідчі дії. Фото: Олена Чернякова, "Сьогодні"



Версія БДУ: бацька усунув небезпечного білоруса

Те, що до вбивства Шишова причетна влада Білорусі – тепер найпопулярніша версія в колі людей, які близько його знали. А також в колі експертів.

На користь цієї версії свідчать два факти:

1) Шишов мав намір викривати агентів КДБ Білорусі в Києві.

Він навіть заснував телеграм-канал "Тихарі на експорт".

У цьому каналі Шишов збирав інформацію про агентів КДБ Білорусі, які працювали в Україні. За таке могли і вбити.

Характерний пост з ТГ-каналу Віталія Шишова / Фото: Телеграмм-канал @tyharexp

2) Друзі повідомляють, що Віталій отримував попередження про те, що за ним стежать і навіть можуть викрасти або ліквідувати. Але Шишов не сприймав ці попередження серйозно. І не звертався до українських правоохоронних органів.

Про те, що звернень від Шишова не надходило, підтвердили і в Нацполіції України.

Дівчина Шишова Божена каже, що прямих погроз Віталію не надходило, але у нього було погане передчуття.

"Одному з наших знайомих за тиждень до трагедії – у мене погане передчуття, приглянь за Боженою", – розповідає Божена.

А ось що пише на своїй сторінці в ТГ організація, заснована Віталієм – Білоруський дім в Україні (БДУ):

"Нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в РБ про всілякі провокації аж до викрадення та ліквідації. Віталій стоїчно і з гумором ставився до цих попереджень, заявляючи, що хоч так, можливо, БДУ вийде з інфовакуума. Немає сумнівів, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса".

Примітно, що напередодні вбивства на Олімпіаді в Токіо вибухнув скандал із білоруською спортсменкою Христиною Тимановською, яка попросила політичного притулку і відмовилася повертатися в Білорусь.

Тоді ж у мережу потрапив аудіозапис розмови Тимановської зі своїм тренером і невідомим чоловіком – його назвали "представником олімпійської збірної РБ". У цій розмові невідомий попереджає, що якщо Тимановська не сидітиме тихо, то вона "ще більше заплутається в павутині" і "може бути суїцид".

Версія Христо Грозєва і Олега Однороженка: російський слід

При всій однозначності "білоруської версії" є ще одна: російська.

Для "Сегодня" цю версію виклав історик, активіст, член "Патріота України", партії "Свобода", близький до засновників полку "Азов" Олег Однороженко. Нині Однороженко живе в Європі.

Історик, близький до полку "Азов", Олег Однороженко бачить у вбивстві Віталія Шишова російський слід / Фото: Wikipedia

За словами Однороженко, в серпні-вересні в Білорусі планується нова серія протестів проти режиму Лукашенка. Вбивство одного з активних опозиціонерів, до того ж в Україні, може підлити масла в вогонь цих протестів. А внутрішня нестабільність, як показала практика 2020 року, робить бацьку надзвичайно поступливим у відносинах із Москвою. Тому за вбивством Віталія Шишова може стояти Москва і ФСБ.

Раніше "Сегодня" писав про те, що в історії з захопленням Протасевича також може бути присутнім російський слід.

Прихильником російської версії вбивства також виступає авторитетний журналіст-розслідувач із Bellingcat Христо Грозєв.

"За нашою інформацією, в білоруські опозиційні структури в Україні проникли співробітники російської ФСБ під прикриттям. Bellingcat спрямує всі свої сили на розслідування смерті Віталія Шишова", – повідомляє Грозєв.

Христо Грозєв візьметься за вивчення обставин загибелі білоруського активіста / Фото: gordonua.com

А за словами Однороженка, діяти російські спецслужби могли через іншого білоруса – Сергія Коротких, ветерана полку "Азов", відомого під псевдонімами "Боцман" і "Малюта".

Наразі Коротких, який отримав в 2014 році українське громадянство, є членом партії "Національний корпус", яку очолює командир полку "Азов" Сергій Білецький. Примітно, що Коротких дійсно добре знайомий з Шишовим. Більш того, Шишов деякий час жив у квартирі Коротких. Також Коротких є одним із засновників БДУ – тієї організації, якій Шишов керував.

У статті Вікіпедії про Коротких зазначено, що він, "ймовірно, є агентом російських/білоруських спецслужб".

Прихильники російської версії вказують на ось яка обставину. Коротких був одним із тих, хто стояв разом із Білецьким біля витоків полку "Азов". При цьому цілий ряд інших засновників полку нібито наклали на себе руки:

1. У 2017 році в лісі на околиці Харкова був знайдений застреленим Віталій Княжеський. Однією з причин смерті називали суїцид. Княжеський був співзасновником "Азова";

2. У 2016 році загинув (можливо, через необережне поводження зі зброєю або ж був убитий) Олександр Аляб'єв, ще один "Азовець", громадянин РФ;

3. У 2015 році був знайдений в дитячій кімнаті свого ж будинку повішеним на шведській стінці ще один співзасновник "Азова", адвокат Ярослав Бабич. Основною версією знову ж було самогубство.

Але ось що показово. Російські ЗМІ вже "розслідували" смерть Шишова. Сумнівів у пропагандистів немає. Звичайно ж, білоруського активіста вбили Коротких, полк "Азов" і інші українські націоналісти. Докази? А навіщо вони взагалі?

Версія Сергія Коротких: "Шишова хотіли викрасти, як Протасевича. Але щось пішло не так".

"Сегодня" зв'язався з Сергієм Коротких і попросив прокоментувати ситуацію. Ось що ми дізналися.

"З Віталієм ми познайомилися в листопаді 2020 року під час однієї з акцій протесту під посольством Білорусі в Україні. Я допомагав йому консультаціями в створенні Білоруського дому, допоміг знайти юристів, які офіційно все це оформили. А також прописав у себе в квартирі для того, щоб Віталій отримав посвідку на проживання. Я думаю, що Віталій став жертвою Лукашенка, тому що Білоруський дім – одна з найбільших і активних опозиційних організацій, в неї входить близько 2000 людей. І вона існує не на гранти, а на пожертвування людей, виступаючи при цьому за активне вирішення питань у Білорусі і відхід від мирних протестів", – заявив Коротких в коментарі "Сегодня".

Сергій Коротких описав в коментарі "Сегодня", як познайомився з Віталієм Шишовим і допомагав йому в Києві

Також він зазначив, що на білоруському телебаченні дуже часто піднімають тему Білоруського дому та постійно обливають цю організацію брудом.

За версією Сергія Коротких, Віталіка хотіли викрасти, як Протасевича, і влаштувати телешоу. Але у них, ймовірно, пішло щось не так, і вони його вбили, імітувавши суїцид. Коротких підкреслює, що це його особиста думка. І він буде очікувати офіційних результатів розслідування.

На питання про те, чому російські пропагандисти вибрали його мішенню, Коротких відповів, що народився в Росії, потім був вільним слухачем курсів КДБ у Мінську. Але його вигнали за опозиційну діяльність відносно режиму Лукашенка. Після чого він переїхав до Росії і входив у кілька опозиційних Путіну організацій. Вже протягом 17 років Коротких має певний вплив на опозиційні організації в Росії і Білорусі.

"Тому їм вигідно кидати на мене бруд і тим самим маскувати сліди", – каже Коротких в коментарі "Сегодня".

Раніше "Сегодня" повідомляв, що справа про загибель білоруського активіста Віталія Шишова знаходиться на контролі у Володимира Зеленського. Про це повідомляє прессекретар президента Сергій Никифоров, за словами якого, якщо стане відомо про участь іноземних спецслужб в організації злочину, з боку глави держави піде негайна реакція.

Також на загибель білоруського активіста відреагували американські дипломати. На їхню думку, Віталій Шишов загинув на тлі розправи білоруського режиму з громадянським суспільством.

Всі подробиці розслідування вбивства Віталія Шишова – в спецтемі "Сегодня".